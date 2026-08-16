值得入手美國十大濱海小鎮 加州聖塔克魯茲登榜首

加州聖塔克魯茲獲旅遊雜誌Travel + Leisure選為「房價飆升前最值得入手的十大美國濱海小鎮」榜首。（取自谷歌地圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： Travel + Leisure評選10大最值得入手的美國濱海小鎮。

Travel + Leisure評選10大最值得入手的美國濱海小鎮。 重點二： 加州聖塔克魯茲奪冠，被視為高性價比海濱房市。

加州聖塔克魯茲奪冠，被視為高性價比海濱房市。 重點三：榜單涵蓋多州城市，顯示仍有房價較親民海濱區。

你是否一直嚮往住在海邊，只是還在等待合適的房子以可負擔的價格出現在合適的地點？

若是如此，不妨參考旅遊雜誌Travel + Leisure最近刊登的一篇文章：「房地產 專家評選房價 飆升前最值得入手的十大美國濱海小鎮」（10 best U.S. beach towns to buy a home in before prices soar, according to real estate experts）。

旅遊雜誌Travel + Leisure表示，，濱海住宅的需求通常很高，而且房源有限，導致競爭激烈、房價高昂。不過，仍有一些鮮為人知的濱海地區房價出乎意料地親民。Travel + Leisure採訪了多位房地產經紀人，從他們口中了解到美國哪些地區還能找到房價尚未飆成天價的濱海物業。

佛羅里德州房地產經紀人胡頓（Jordan Hooten）說：「在開發商進駐一地區拆除破舊的海灘小屋、興建嶄新的豪華住宅時，就應該立即在這裡買屋。民眾必須趁還有能力入手時趕緊行動。」

在這份榜單中，榮獲榜首的是加州 聖塔克魯茲（Santa Cruz）。

Better Homes and Gardens Real Estate總裁維爾考克斯（Ginger Wilcox）說：「與加州沿海一些最頂級的房地產市場如卡梅爾（Carmel-by-the-Sea）和蒙特瑞縣（Monterey County）部分地區相比，聖塔克魯茲擁有相對較高的性價比，同時提供許多相同的生活優勢。」

維爾考克斯說：「聖塔克魯茲居民可以享受海灘、戶外休閒活動、充滿活力的市中心，以及濃厚的社區氛圍。雖然此地房價已不算低，但我相信，人們對該地區生活品質的要求，將持續推動其長期升值。」

以下是專家們選出的十大房價飆升前最值得入手的十大美國濱海小鎮：

1.加州聖塔克魯茲；2.佛羅里達州維羅海灘（Vero Beach）；3.南卡羅萊納州默特爾海灘（Myrtle Beach）；4.密西西比州帕斯卡古拉（Pascagoula）；5.阿拉巴馬州格爾夫海岸（Gulf Shores）；6.佛羅里達州維拉諾海灘（Vilano Beach）；7.新罕布夏州朴茨茅斯（Portsmouth）；8.紐澤西州大西洋城（Atlantic City）；9.羅德島州朴茨茅斯（Portsmouth）；10.佛羅里達州傑克遜維爾海灘（Jacksonville Beach）。