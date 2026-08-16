我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怕錢不夠用 嬰兒潮世代緊抓現有財富

中前總理朱鎔基18日火化 天安門將下半旗致哀

世界最醜狗狗 6歲巴哥犬4年前從韓國肉類加工廠被救出

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
從韓國肉類加工廠被救出的巴哥犬盧金妮是今年「世界最醜狗狗」大賽冠軍。（美聯社）
從韓國肉類加工廠被救出的巴哥犬盧金妮是今年「世界最醜狗狗」大賽冠軍。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：6歲巴哥犬盧金妮在2026年世界最醜狗狗大賽奪冠。
  • 重點二：牠曾從韓國肉類加工廠獲救，四年前被救援團體收養。
  • 重點三：比賽旨在推廣動物救援領養，盧金妮也常參與公益活動。

在今年舉行的蘇諾瑪縣博覽會（Sonoma County Fair）上，一隻巴哥犬（pug）在一年一度的「世界最醜狗狗」競賽中贏得桂冠。

聖荷西信使報報導，來自北加州瑜珈市（Ukiah）的6歲巴哥犬盧金妮（Jinny Lu），14日在聖塔羅莎舉行的蘇諾瑪縣博覽會中擊敗了來自世界各地的其他八隻狗狗，榮獲2026年「世界最醜狗狗」冠軍，主人格雷迪（Michelle Grady）因此獲得了5000美元獎金。盧金妮和格雷迪稍後會前往紐約，將於17日在NBC電視台晨間節目「今日秀」（Today）上亮相。

「世界最醜狗狗」大賽已舉辦近半個世紀，目的在彰顯那些容易被忽視的狗狗，同時宣導動物救援和領養。

儘管名為「世界最醜狗狗大賽」，這項賽事與其說是尋找意義上的「醜狗」，不如說是為了讚美那些擁有獨特外表和個性的狗狗。今年參賽的狗狗有許多是從世界各地遠道而來。

比賽主辦單位表示，獲得冠軍的盧金妮是從韓國肉類加工廠被救出來的，四年前被格雷迪的巴哥犬救援團體收養。格雷迪還經營一家名為「巴哥犬飯店」（The Pug Hotel）的庇護所，專門收養年老、受創、被遺棄、被虐待或處境危險的巴哥犬，為牠們提供醫療護理和寄養家庭，直到牠們找到永久的家。

盧金妮曾被其救援者形容為「害羞女孩」，如今牠已變得活潑。格雷迪說，盧金妮在玩耍時會翻觔斗、旋轉和尖叫，然後才安靜下來享受擁抱。

盧金妮還會和其他獲救的巴哥犬到小學去推廣寵物領養，牠也曾去探望過安寧病房的病人和記憶護理機構的老人。

今年其實是盧金妮第四次參賽，格雷迪說：「她非常喜歡比賽，也喜歡認識新朋友。」

蘇諾瑪-馬連農業協會執行長克蘭德南（Mandy Clendenen）說：「這項活動的初衷是為了關注那些可能遭到忽視的狗狗，我們為它如今獲得的成就感到無比自豪。」

精華 FAQ

  • 冠軍是6歲巴哥犬盧金妮（Jinny Lu），牠來自北加州瑜珈市（Ukiah），在蘇諾瑪縣博覽會中擊敗其他8隻狗狗，抱回冠軍與5000美元獎金。

  • 盧金妮是從韓國肉類加工廠被救出的狗，4年前由格雷迪的巴哥犬救援團體收養。如今牠在庇護所接受照顧，也成為推廣領養的代表。

  • 比賽重點不在外表醜美，而是凸顯容易被忽視的狗狗，並宣導動物救援與領養。盧金妮也常去小學、安寧病房與記憶護理機構分享陪伴與愛。

加州 聖荷西

上一則

值得入手美國十大濱海小鎮 加州聖塔克魯茲登榜首

下一則

「令人嘆為觀止」 Don Horsley聖馬刁縣立公園 8月17日開放

延伸閱讀

狗狗衝浪大賽 聖塔克魯茲5歲拉布拉多犬「蘿西」奪冠

狗狗衝浪大賽 聖塔克魯茲5歲拉布拉多犬「蘿西」奪冠
動物收容所殺狗案 爆更多惡行

動物收容所殺狗案 爆更多惡行
狗狗衝浪錦標賽周六登場 近20隻「浪犬」逐浪競技

狗狗衝浪錦標賽周六登場 近20隻「浪犬」逐浪競技
黃金獵犬高速公路狂奔險象環生 好心人接上車 全網鬆口氣

黃金獵犬高速公路狂奔險象環生 好心人接上車 全網鬆口氣
收容犬安樂死創新高 洛杉磯民團急發救援「死亡名單」

收容犬安樂死創新高 洛杉磯民團急發救援「死亡名單」

熱門新聞

矽谷畢業生一職難求，資深工程師下沉搶職缺，專家籲用AI「自己創造工作。」（記者李怡╱攝影）

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

2026-08-11 21:11
Trader Joe's經典海軍藍帆布袋近期回歸灣區門市，現場貨量充足不再一袋難求；店內同時也有多款大型保冷袋上架。（記者王湘涵╱攝影）

怕買不到就更想買？Trader Joe's經典「海軍藍」帆布袋回歸

2026-08-12 20:33
中秋還沒到 Costco先有過節味，月餅鳳梨酥搶先上架。（記者李怡╱攝影）

中秋還沒到Costco先有過節味 月餅鳳梨酥搶先上架

2026-08-13 21:24
麥當勞預告Hello Kitty與哥吉拉聯名。（麥當勞官方Ins）

麥當勞預告Hello Kitty與哥吉拉跨界聯名

2026-08-10 20:23
中國將於9月15日起施行新版「國務院關於出境入境管理的規定」。部分南加華人認為，新規不僅讓持美國綠卡的華人感受到壓力，甚至部分已入美國籍的華人，也擔心日後前往中國可能受影響。圖為示意圖。（記者啟鉻╱攝影）

中國出入境新規 加州華人擔心「返中後被限制出境」

2026-08-10 02:18
專家指出，電費具有高度波動性，民眾未必是因為浪費用電才收到高額帳單，但天氣變化與高費率讓家庭預算更難掌握。（記者王子涵╱攝影）

夏季高溫推升PG&E電費 學會這幾招省下數百元

2026-08-10 17:17

超人氣

更多 >
三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣
華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了
改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消
美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題
美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」