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北加沿海蒙多西諾縣 列「西部最佳退休地點」第7名

編譯林思牧／綜合報導
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蒙多西諾縣擁有寧靜優美的沿海生活方式。(谷歌地圖)
蒙多西諾縣擁有寧靜優美的沿海生活方式。(谷歌地圖)

加州偏遠處有一個縣躋身「西部最佳退休地點」排行榜的前茅，它的自然環境絕佳，但購物與外出用餐卻極不方便。

紐約郵報加州版報導，北加州沿海的一個縣是「西部最佳退休地點」的第七名–加州還有另外幾個縣也位列榜上。這份由投資研究平台The Motley Fool發布的報告，根據七個退休生活因素對美國西部各地進行了排名：醫療保健、住房負擔能力、犯罪與安全、氣候、州和地方稅收、住房負擔能力以及整體生活品質。

報告指出蒙多西諾縣（Mendocino County）擁有寧靜優美的沿海生活方式，這裡有小鎮、紅杉林和壯麗的太平洋海景。該平台指出，蒙多西諾縣擁有得天獨厚的自然資源，包括海德蘭茲州立公園（Headlands State Park）和玻璃海灘（Glass Beach）。它的夏季氣溫通常比加州內陸地區涼爽得多，生活成本也與全國平均水平相當。

它的缺點包括醫療保健服務有限、與工資相關的住房成本較高以及稅收負擔較高。必須開車很遠才能到達購物商場、機場和醫療機構。氣候也是一個缺點，這裡的天氣經常陰霾多霧。

該縣的人口密度極低，是加州的「失落海岸」（Lost Coast）的一部分，這是加州自然的、未開發的部分，其中還包括漢保德縣（Humboldt County）。在該縣的內陸地區，您可以找到蒙多西諾國家森林（Mendocino National Forest），公園擁有豐富的生物多樣性，佔地超過100萬畝，它也是加州唯一沒有被主要道路分割的森林保護區。亨迪伍茲州立公園（Hendy Woods State Park）擁有高聳入雲的紅杉，而海岸線上獨特的玻璃海灘則遍布光滑多彩的海玻璃卵石（sea glass pebbles）。

加州另外幾個縣也榜上有名，包括漢寶德縣、沙加緬度縣、史丹尼斯勞縣（Stanislaus）、杜倫姆縣（Tuolumne）和寇恩縣（Kern）。

精華 FAQ

  • 根據The Motley Fool發布的報告，北加州沿海的蒙多西諾縣在「西部最佳退休地點」排行榜中排名第7，屬於加州入榜縣市之一。

  • 它最大的優勢是自然環境與生活氛圍，包括小鎮、紅杉林、太平洋海景，以及海德蘭茲州立公園和玻璃海灘等景點，且夏季氣溫較涼爽。

  • 報告指出其缺點包括醫療保健資源有限、住房成本偏高、稅負較重，以及購物商場、機場和醫療機構距離遠，且常有陰霾多霧的天氣。

加州 退休 稅收

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