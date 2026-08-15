2028年MLB全明星賽 確認舊金山巨人隊主辦

2028 MLB全明星賽落腳舊金山，甲骨文球場再迎體壇盛事。（記者李怡／攝影）

在舊金山 市長羅偉 的幕後大力推動下，職棒大聯盟MLB 決定撇下其他因素，確認舊金山為2028年的職棒全明星賽舉辦地點。

舊金山紀事報14日報導，MLB已決定將2028年全明星賽（All-Star Game）的舉辦權授予舊金山巨人隊，無需等待大聯盟球員是否參加2028年洛杉磯奧運會的最終決定。

紀事報早在2025年7月就報導，如果MLB球員獲得奧運參賽資格，舊金山的甲骨文球場（Oracle Park）將承辦全明星賽，但球員工會和聯盟至今仍在就相關細節進行諮詢。如今，因著MLB的決定，無論如何，2028年的全明星賽都將重返甲骨文球場。

MLB最終確認舊金山為2028年舉辦地，歸功於市長羅偉在幕後的積極推動。羅偉是一位狂熱的巨人隊球迷，與球隊關係密切。羅偉的首任幕僚長曾是巨人隊的高階主管，而貝爾本人也身處一個與市長探討經濟問題的商業團體之中。

5月28日羅偉致函MLB主席曼弗雷德（Rob Manfred），熱情洋溢地表達了希望在舊金山舉辦全明星賽的願望。兩周前他還與曼弗雷德進行了15分鐘的電話交談。在信中，羅偉稱舊金山是舉辦全明星賽的理想之地，並盛讚這項運動在舊金山歷史上的重要地位。

舉辦地點消息發布後，羅偉14日表示，大型體育賽事不僅將吸引全球目光，也可望帶動遊客消費，為餐廳、酒吧及周邊商家增加生意，進一步推動舊金山觀光及市中心經濟復甦。

甲骨文球場是舊金山巨人隊主場，坐落於舊金山灣沿岸。此次獲選主辦2028年MLB全明星賽，意味著這項美國職棒年度盛事將再次把大批球迷及遊客帶進舊金山。全明星賽期間通常不只有正式比賽，還包括一系列相關活動，從球迷活動到周邊消費，都可能為主辦城市的旅館、餐飲及零售業帶來商機。

羅偉特別將全明星賽與舊金山近年的大型活動相連結。他表示，過去兩年全球目光持續聚焦舊金山，而城市正展現重新崛起的勢頭。他列舉舊金山深厚的體育傳統，包括威利・梅斯（Willie Mays）、威利・麥考維（Willie McCovey）及喬・狄馬喬（Joe DiMaggio）等棒球傳奇，以及過去舉辦超級盃、世界盃和NBA全明星周末等大型賽事的經驗。

羅偉認為，大型活動已成為帶動舊金山復甦的重要力量。他指出，今年Outside Lands音樂節剛落幕，旅遊業也持續回升，Vogue World預計明年來到舊金山，如今再確定迎來2028年MLB全明星賽，大型活動持續進駐舊金山。