東灣規模3.9地震 震央近聖利安住 BART一度延誤

舊金山灣區 13日上午發生有感地震 ，根據美國地質調查局（USGS）最新資料，地震於上午8時30分左右發生，規模3.9，震央位於東灣聖利安住附近，灣區多地感受到搖晃。

地震發生後，灣區捷運（BART）基於安全考量降低列車行駛速度，並進行軌道安全檢查，全系統一度出現最高約20分鐘延誤。

根據舊金山紀事報的即時報導，震央位於聖利安住東北方不到2哩處，地震深度約3.2哩（約5.2公里）。東灣居民回報感受到明顯搖晃，震感也傳至舊金山。由於震央鄰近聖利安住、屋崙及卡斯楚谷等人口密集地區，地震發生後迅速引起居民關注。

這起地震發生位置鄰近海沃斷層（Hayward Fault），USGS初步資料一度顯示規模4.1，隨後修正為3.9。

值得注意的是，聖利安住附近不到一個月前也曾發生小型地震，USGS資料顯示，7月22日下午5時52分，聖利安住北北東約1.1哩處曾發生規模2.7地震，深度約3.5公里。

截至目前，尚未傳出此次地震造成重大災損或人員傷亡的消息。相關災情及地震最新資料仍有待官方持續回報與更新。