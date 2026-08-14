灣區周末好熱鬧 夜市、亞洲美食、發明展接力登場

舊金山華埠夜間燈籠高掛、人潮往來，華埠夜市本周五將帶來美食、麻將、舞獅及現場音樂。（記者王湘涵╱攝影）

暑假進入尾聲，灣區 本周末依舊熱鬧。周五到周日，從舊金山 、半島到南灣，華埠 夜市、亞洲美食節、夏日嘉年華、大麗花展及矽谷國際發明展接力登場，從吃美食、打麻將、賞花到探索創新科技都有選擇。

華埠夜市開30桌麻將

想逛夜市、大啖亞洲小吃，還能摸幾圈麻將，舊金山華埠夜市14日下午5時至晚上9時登場。都板街（Grant Avenue）五個街區集結亞洲小吃、糕時、卡拉OK、啤酒及葡萄酒等，擺花街（Waverly Place）則擺出30張麻將桌；下午6時還有舞獅表演，都板街與昃臣街口安排現場音樂，活動免費入場。

100多類亞洲美食一次吃

15、16日「西岸亞洲美食節」（West Coast Asian Foodie Festival）與「美國亞洲文化美食展」（USA Asian Culture and Food Expo）在聖馬刁縣會展中心同步舉行，每日上午10時至下午5時，一張門票可進入兩場活動。現場集結超過100個類別的亞洲料理，包括台灣夜市風味及泰國、韓國等地特色美食。另有舞龍舞獅、K-Pop及J-Pop翻唱、武術、傳統樂器表演及兒童遊戲區，活動需購票、停車費另計，7歲以下兒童免費。

西岸亞洲美食節15、16日在聖馬刁縣會展中心登場，集結多元亞洲料理及文化表演。（翻攝自西岸亞洲美食節官網）

水岸嘉年華免費玩3天

佛斯特市夏日嘉年華14日至16日在水岸Leo J. Ryan Park登場，免費入場。活動有遊樂設施、美食及現場音樂，周五有經典車展及戶外音樂會，周末另有手作及藝術攤商。親子活動包括尋找橡皮鴨、小貓互動體驗及花瓶彩繪等，也可攜帶繫繩的狗入場，部分遊樂設施及工作坊費用另計，周末指定停車場收費10美元。

佛斯特市夏日嘉年華14日至16日在Leo J. Ryan Park登場，現場有嘉年華遊樂設施、美食及音樂等活動。（Foster City Summer Days官網）

室內免費賞數百朵大麗花

想賞花又不想曬太陽，15、16日可到金門公園室內賞大麗花。加州大麗花協會（Dahlia Society of California）年度大麗花展在Hall of Flowers登場，今年花藝設計以「舊金山地標」為主題，各地種植者將帶來數百朵大麗花，角逐最佳展品、民眾票選、最佳花藝等獎項。花展周六上午10時至下午5時、周日上午10時至下午4時，免費且不限年齡，歷年吸引數千名民眾參觀。

不想曬太陽？加州大麗花協會年度大麗花展歷屆活動現場，數百朵不同品種的大麗花齊聚室內展場。（加州大麗花協會官網）

30國創意聚矽谷 台灣參展

美國矽谷國際發明展（Silicon Valley International Invention Festival）14日至16日上午10時至下午5時，在聖他克拉拉會議中心登場。活動匯集30多國發明家、新創及研究人員，展示發明、新興科技及創新成果，今年台灣也有代表團參展，為科技迷提供另一個周末去處。

美國矽谷國際發明展14日至16日在聖他克拉拉會議中心登場，匯集30多國發明及創新成果。（翻攝自SVIIF網站）