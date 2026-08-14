中秋佳節臨近 超市「月餅戰」打響

中秋還沒到 Costco先有過節味，月餅鳳梨酥搶先上架。（記者李怡/攝影）

隨著中秋 佳節的腳步日益臨近，在北美的各大零售巨頭與華人超市裡，濃濃的節日氛圍已悄然蔓延。無論是主流倉儲式連鎖巨頭Costco ，還是知名華人超市大華，紛紛在醒目位置架起了「月餅牆」。從經典傳統的雙黃蓮蓉、伍仁大餅，到主打健康的減糖概念與風味獨特的流心系列，一場兼具「鄉愁味」與「性價比」的月餅市場爭奪戰正全面上演。

舊金山Costco已有「過節味」。近日走進賣場，除了美式麵包、零食和冷凍食品，一排排印著中文的月餅、鳳梨酥、水餃、麵條格外醒目。對不少亞裔 消費者來說，過去要到華人超市尋找的熟悉味道，如今推著購物車逛Costco也能順手帶回家。

最有節日氣氛的當屬月餅。賣場貨架上已出現廣州酒家經典廣式月餅禮盒，橙金色包裝相當搶眼。一盒六個、22.6盎司，現場標價23.79元。Costco官網近期也已上架傳統雙黃蓮蓉月餅，中秋商品已提前進入銷售季。

今年中秋節是9月25日，月餅已提前一個多月占據Costco貨架。對華人家庭而言，中秋買月餅不只是自己吃，更少不了走親訪友送上一盒。Costco的大包裝和禮盒形式，也正好符合家庭分享和送禮需求。

月餅旁邊整排台灣鳳梨酥，紫紅色禮盒十分醒目。月餅配茶、鳳梨酥當點心，這些華人熟悉的食品如今與美式零食一起出現在大型連鎖賣場，也讓不少移民家庭在日常採買時多了一份熟悉感。

作為走進主流市場的「節慶標配」，Costco今年的選品延續了知名品牌與高性價比結合的路線，香港高端品牌「美心月餅」精裝禮盒售價34.99美元，吸引了不少追求品質與品牌的消費者。

華人熟知的「金華」品牌，其雙黃伍仁月餅與芋頭蛋黃酥均打出了18.99美元的親民售價，高堆的禮盒吸引著大量華裔與亞裔顧客駐足選購。

Costco上架美心月餅。（記者龔玥╱攝影）

經典廣州酒家月餅。（記者龔玥╱攝影）

金華月餅價格親民。（記者龔玥╱攝影）

與Costco的「少而精」不同，大華超市則展現出了品類極其豐富、口味高度細分的市場優勢。紅布鋪就的展示台上，各類月餅呈現出百花齊放的盛景。經典的廣式雙黃白蓮蓉售價29.99美元、雙黃豆沙24.99美元，面對現代消費者對健康飲食的追求，商家推出了諸多低糖概念產品，如「華美低糖月餅」29.99美元和「瑞穗迷你減糖蛋黃白蓮蓉」24.99美元，有效切中了控糖人群的需求。

深受年輕人喜愛的網紅流心系列同樣占據熱門位置，瑞穗流心奶黃月餅售價43.99美元，以豐富的口感與時尚的包裝吸引著年輕一代消費者。

月餅不僅是一種節慶美食，更是海外華人寄託思鄉之情的重要載體。從Costco的「大排量」銷售到大華超市的精準細分，北美兩大零售通道的月餅熱銷，反映出海外華人消費市場的龐大潛力與多元需求。

大華推出減糖版月餅。（記者龔玥╱攝影）

大華月餅種類更豐富。（記者龔玥╱攝影）