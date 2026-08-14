金山執法人員加班費創新高 1警佐去年領52萬 1警總薪90萬

縣警長宮本已將強制加班縮減為每周兩天，並暫時安排受訓人員從事行政工作，以減少加班需求。（記者王子涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山警局與縣警去年加班費再創高峰，折射出警力不足、勤務擴張與市府財政壓力交織下的支出失控問題。

舊金山 部分執法人員去年的加班費再創紀錄，在市府預算吃緊之際，再次引發對執法部門人力短缺及加班支出失控的關注。

據舊金山紀事報分析市府薪資資料，舊金山市警局警佐哈雷爾（Frank Harrell）上財年度領取約52萬3000元加班費。經通膨調整後，比2017年以來市府公務員加班費最高值還要高出約4萬元，創下新紀錄。

舊金山縣警辦公室高級警員歐陽里奇（Richie Owyang）同期加班費約50萬5000元，為2017年以來第二高。不過，他並非縣警薪酬最高者。

市縣警安巴特（Mercy Ambat）上個財政年度總薪酬約90萬3000元，其中約44萬元為加班費，為全市總薪酬第二高的市府員工；其總收入比上一年度市縣警辦公室薪酬最高者高出約11萬7000元。

全市總薪酬最高者為負責管理舊金山退休基金的執行長兼投資長羅曼諾（Alison Romano），約90萬4000元。市長羅偉的總薪酬約52萬元，但他將薪資捐回政府。

縣警發言人莫里亞蒂（Tara Moriarty）表示，該部門近年加班需求增加，原因包括醫院與法院勤務擴大。舊金山總醫院去年在診所社工遭刺殺身亡後加強保安，而司法大樓刑案繁多，均須由縣警派員駐守。

莫里亞蒂說，縣警辦公室目前較核准編制少137名警員，另有更多文職職缺未補足。許多人自願加班維持運作，但員工可工作的時數有限，部門仍須安排強制加班。縣警長宮本（Paul Miyamoto）已將強制加班縮減為每周兩天，並暫時安排受訓人員從事行政工作，以減少加班需求。

市警發言人塞諾夫斯基（Evan Sernoffsky）表示，儘管積極招募，市警目前仍缺逾500名警員，且拒絕評論個別員工薪資。

市府近年持續面臨財政赤字。市長羅偉3月下令各警察分局削減22%加班時數；市議員菲爾德（Jackie Fielder）則要求審計。此前市主計長報告顯示，縣警本財政年度的加班支出，可能比核定預算超出1900萬元。