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結束混合辦公 TikTok灣區員工9月起一周五日進辦公室

編譯組／綜合報導
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TikTok灣區員工下月起將面臨每周五天辦公室辦公強制要求。（美聯社）
TikTok灣區員工下月起將面臨每周五天辦公室辦公強制要求。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：TikTok將自9月起要求多數美國員工每周到辦公室5天。
  • 重點二：新規將影響產品、行銷與廣告銷售等多個團隊員工。
  • 重點三：此舉反映科技業重返辦公潮，員工普遍仍偏好混合辦公。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，TikTok計畫從9月起要求其大部分美國員工每周在辦公室工作五天，這一變化將結束許多員工的混合辦公模式。

三位TikTok員工向「商業內幕」透露，該政策將影響包括產品、市場營銷和廣告銷售在內的多個團隊的員工。部分員工目前已實行每周五天辦公室辦公，其中包括該公司電商部門TikTok Shop的員工。

TikTok的母公司字節跳動（ByteDance）在聖荷西運營著一座大型辦公園區。

該公司關於美國員工返崗的計畫已討論數月之久，去年12月，員工曾被告知需為2026年全面返崗做好準備。

這一新要求將使TikTok躋身於已轉向全職辦公室辦公的主要科技公司之列。

Instagram和亞馬遜（Amazon）也要求許多美國員工每周在辦公室工作五天，而YouTube、Patreon和Spotify等公司則維持著混合辦公或靈活的工作安排。

該政策出台之際，科技和媒體行業的雇主們正繼續重新評估在新冠疫情期間確立的遠程和混合辦公安排。企業表示，辦公室工作有助於提升協作效率、優化職場文化並改善管理；而員工和部分勞工專家則認為，重返辦公室會增加通勤成本、使住房安排更加複雜，並降低工作靈活性。

WFH Research在8月份的報告中發現，過去一年中，62%的全職員工完全在辦公室工作，26%採用混合辦公模式，12%完全遠程辦公。7月份，所有帶薪工作日中約有四分之一是在家完成的。

調查還發現，員工平均希望獲得的居家辦公時間比實際獲得的更多，每周差距約為半天。

TikTok在美國多個城市設有辦公室。該公司曾表示，其灣區業務包括一個「信任與安全」中心，下設專注於內容審核、政策及其他職能的團隊。

精華 FAQ

  • TikTok計畫從9月起要求大部分美國員工每周5天到辦公室上班，等於結束許多人的混合辦公安排，並將全面提高到場辦公的比重。

  • 這項政策將影響產品、市場營銷和廣告銷售等多個團隊；不過部分員工例如TikTok Shop電商部門，現行已是每周5天進辦公室。

  • 它顯示科技與媒體業正重新評估疫情後的遠程安排，部分公司轉向全職辦公，而另一些仍維持混合或彈性制度，員工對此接受度仍有差距。

灣區 TikTok 聖荷西

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