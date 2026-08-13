史丹福終止Flock Safety合約 不允許第三方廠商存取資料

史丹福大學撤換監控系統廠商。（記者龔玥／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 史丹福終止Flock合約，改用Genetec Cloudrunner系統。

史丹福終止Flock合約，改用Genetec Cloudrunner系統。 重點二： 新系統僅暫存雲端不到1小時，且不開放第三方存取。

新系統僅暫存雲端不到1小時，且不開放第三方存取。 重點三：Flock共用網路設計引發疑慮，外界也追查史丹福舊用法。

史丹福大學 近日終止與車牌辨識攝影機公司Flock Safety的合約，改用一套不允許第三方廠商存取資料的新系統。隨著美國各地對Flock Safety監控技術的隱私疑慮持續升高，史丹福大學成為近期選擇停止使用或進一步限制Flock系統的機構之一。

根據史丹福大學校刊Stanford Report報導，校方已以Genetec Cloudrunner系統取代原有的Flock車牌辨識系統。新系統將在校園入口拍攝車輛相關資訊的靜態影像，資料先暫存在雲端伺服器，但保存時間不到一小時，而且不開放任何第三方廠商存取。之後，資料會自動轉移至由史丹福大學控制的伺服器，並從雲端永久刪除。

史丹福表示，校方不會向其他執法機構或第三方廠商提供車牌辨識系統的存取權。新系統的設計也與Flock有所不同，主要是供單一機構內部使用，不會連接至更廣泛的共用網路。

史丹福大學表示，Flock的系統本身是建立在共用網路架構上，具備讓資料跨機構流動的能力，即使史丹福並未選擇以這種方式使用。新的Cloudrunner系統「沒有把第三方廠商存取功能納入架構」，主要用途是讓史丹福公共安全部門調查校園內發生的特定事件，而不是成為更大規模監控網路的一部分。

不過，這項說法也引發外界對史丹福過去使用Flock系統方式的關注。Flock Safet的車牌辨識攝影機近年在美國多地引發隱私爭議。巴洛阿圖此前進行的網路資料稽核顯示，包括史丹福大學員警在內的執法機構，曾在一個包含巴洛阿圖車牌資料的資料庫中進行搜尋；相關搜尋最晚曾持續到今年6月底。史丹福則表示，目前並不知道有任何第三方廠商曾存取其車牌資料。

史丹福大學自2024年開始使用車牌辨識攝影機，主要作為犯罪調查工具。校方表示，這套設備已協助公共安全部門調查多起案件，包括追查一名涉嫌從校園多個辦公室竊取財物的連環竊賊，以及另一名涉嫌在校園不同地點偷取包裹的連環竊賊，相關案件也促成嫌疑人被捕。