Timber野火愈燒愈大 面積超過1700畝、威脅大蘇爾景區

約300名消防人員投入滅火，預計12日將增加一倍。（加州消防廳提供）

蒙特瑞縣大蘇爾附近的Timber野火 11日持續擴大，面積超過1700畝，威脅大蘇爾景區，迫使大蘇爾州立公園 等知名旅遊景點周邊撤離。消防人員持續在崎嶇山區布防，防止火勢越過1號公路。

加州 消防廳表示，火災10日上午從Los Padres National Forest、靠近大蘇爾一帶起火。至11日下午，控制率約5%。

從大蘇爾州立公園至Partington Ridge Road一帶仍維持強制撤離令。Partington Ridge Road通往太平洋上方山脊的住宅聚落，當地自19世紀70年代起便有居民定居。大蘇爾豪華度假村Alila Ventana Big Sur也被納入10日的撤離命令，飯店總經理表示，所有住客均平安。

大蘇爾知名靜修中心Esalen Institute雖未接獲撤離令或警告，但已取消本周所有工作坊及訂房。該中心表示，基於謹慎考量，8月10日起入住的旅客將獲全額退款。

位於1號公路紅杉林間的Henry Miller Memorial Library目前尚未受火勢波及。執行長Torén說，消防車已部署在圖書館附近，火勢正從Coast Gallery方向的山坡緩慢向下推進。他與妻子打算12日前往大蘇爾較安全的區域暫住。館方表示，珍貴檔案不在現場，原作藝術品及多數重要物件也已移往北部安全地點。

約300名消防人員投入滅火，預計12日將增加一倍。消防官員指出，大蘇爾夜間有時會出現來自沙林納谷的高溫乾燥離岸風，使火勢在入夜後仍反常擴散；不過11日上午海洋層進入1號公路走廊，提高空氣濕度，暫時減緩火勢。

蒙特瑞縣警長辦公室呼籲民眾遠離火區。適逢蒙特瑞汽車周，當地遊客增加，消防單位說，不必要的車流和觀光活動會妨礙救援人員通行，也拖慢滅火行動。

約300名消防人員投入滅火，預計12日將增加一倍。（加州消防廳提供）