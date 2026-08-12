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Medi-Cal政策重大改變 200萬人受影響 這些醫療服務不一樣了

記者李怡／舊金山報導
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Medi-Cal迎重大變化，官員在ACoM會中，提醒Medi-Cal受保人留意不...
Medi-Cal迎重大變化，官員在ACoM會中，提醒Medi-Cal受保人留意不同措施的生效時間及資格要求，以免醫療保障受到影響。（記者李怡／翻攝）

加州醫療補助計畫（Medi-Cal）將迎來一系列重大政策調整，包括新的聯邦工作及社區參與要求、部分成年人資格審查頻率增加，以及醫療服務模式、保費和牙科福利變化。加州醫療保健服務部（DHCS）官員11日在美國社群媒體會議（ACoM）網上簡報會中，說明最新聯邦及州政策變化，提醒Medi-Cal受保人留意不同措施的生效時間及資格要求，以免醫療保障受到影響。

本次網上會議主題為「Medi-Cal的最新變化：工作規則、續期及福利」。主講人包括DHCS州醫療補助計畫主任Tyler Sadwith，以及DHCS醫療福利與資格副主任Yingjia Huang。

DHCS官員表示，聯邦及州政府近期對聯邦醫療補助（Medicaid）及加州Medi-Cal政策作出多項調整，未來將分階段實施。其中，更新後的聯邦移民身分類別規定將於2026年10月生效，可能影響部分民眾取得Medi-Cal保障的資格及方式。新的聯邦工作及社區參與要求也將影響部分成年受保人，符合適用條件者未來需要留意相關申報及資格規定。

另一項重要改變涉及Medi-Cal醫療服務體系。自2027年1月起，預計約有200萬名Medi-Cal成員將從目前的管理式醫療（Managed Care）轉入按服務收費（Fee-for-Service）的醫療服務體系。這項變化可能影響受保人就醫方式、醫療服務提供者及取得部分服務的程序，因此民眾應注意DHCS及所在地區醫療計畫發出的通知。

資格續期也將出現變化。自2027年3月1日起，部分成年Medi-Cal成員將面臨每六個月一次的資格檢查，較目前一般年度續期更加頻繁。DHCS提醒，受保人應確保個人聯絡資料保持最新，包括地址、電話及電子郵件等，並留意政府寄出的資格審查及續期通知，在期限內提交所需資料，以避免因未完成程序而失去保障。

自2027年7月起，部分成年人可能面臨每月保費調整，牙科福利也將有所變化。官員在簡報中說明哪些Medi-Cal醫療服務及福利仍將繼續提供，以及不同政策分別影響哪些受保人，讓民眾提前了解自身是否屬於受影響群體。

Medi-Cal是加州為低收入居民提供的重要公共醫療保障計畫。隨著新的聯邦及州政策陸續實施，未來一年將成為Medi-Cal制度轉換的重要時期。DHCS提醒受保人，應密切注意官方通知、重要生效日期及資格要求，並及時完成續期或資格審查程序；符合資格的個人及家庭也可透過相關政府資源尋求協助，以維持醫療保障不中斷。

Medi-Cal迎重大變化，官員在ACoM會中，提醒Medi-Cal受保人留意不...
Medi-Cal迎重大變化，官員在ACoM會中，提醒Medi-Cal受保人留意不同措施的生效時間及資格要求，以免醫療保障受到影響。（記者李怡/翻攝）

精華 FAQ

  • 本次變動主要影響部分成年Medi-Cal受保人，尤其是未來需符合工作及社區參與要求、接受更頻繁資格審查的人群；此外，約200萬人還可能受醫療模式轉換影響。

  • 自2027年1月起，約200萬名成員將從Managed Care轉入Fee-for-Service，可能改變就醫流程、可選醫療提供者，以及取得部分服務時的申請與轉介方式。

  • DHCS提醒受保人要隨時更新地址、電話與電子郵件，留意官方寄出的續期與資格審查通知，並在期限內提交資料，必要時可向政府資源尋求協助。

加州 社群媒體 Medicaid

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