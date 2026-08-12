金山市長新創辦公室主任 華裔潘優芬出任

舊金山市長羅偉任命潘優芬為創新辦公室新主任。（市長辦公室提供）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，羅偉（Daniel Lurie）市長周一（10日）宣布，華裔 潘優芬將出任「市長創新辦公室」主任。她將接替西蒙（Florence Simon）的職位，後者曾領導該部門近一年，但今年春季，以該辦公室工作出現戰略和營運調整為由，突然離職。

市長辦公室介紹，潘優芬自去年2月起擔任衛生與公共服務局助理局長。在此期間，她是旨在減少房車遊民 問題的城市政策的主要設計者之一。

市長創新辦公室致力於協助舊金山市政府利用技術和數據，推動市政流程現代化。其工作重點會根據市長的優先事項及其主管的專業背景而有所不同。

羅偉在任命的聲明中表示，潘優芬「在我們推動城市行為健康和遊民工作轉型的過程中發揮了關鍵作用」。

「市長創新辦公室一直是這項工作的重要合作夥伴，期待他們能繼續就這些重要議題提供突破常規的思維，」羅偉補充。

在加入市政府之前，潘優芬曾與羅偉負責衛生與公共服務的政策主管莫迪（Kunal Modi）一同在管理諮詢公司麥肯錫（McKinsey & Co.）工作。根據她的領英資料顯示，潘優芬畢業於杜克大學和哈佛商學院。西蒙此前也曾在麥肯錫工作過。

在西蒙任職期間，該辦公室主導了該市許可制度的改革，這是羅偉的一項標誌性舉措。新系統名為「PermitSF」，允許申請人通過在線門戶申請新許可證。

近期，該辦公室還推出了一款面向執法人員和街頭大使（street ambassadors）的應用程式，旨在協助使用位於SoMa區、擁有25個床位的新設清醒中心RESET Center。當警察或街頭大使遇到疑似因毒品或酒精而失去行動能力的人時，可通過該應用程式查詢該中心是否有空位。

市長創新辦公室的部分資金來自撥款。今年早些時候，舊金山市從彭博慈善基金會（Bloomberg Philanthropies）獲得了700萬美元的撥款，用於資助其工作直至2028年。2021年，彭博慈善基金會曾捐贈340萬美元。

解決舊金山街頭遊民問題一直是羅偉首個任期內的首要任務之一。市政府曾引用數據稱，在街頭和房車中生活的人數可能有所減少。

羅偉說：「我們還有更多工作要做，以確保每個家庭都能在城市的每個角落感到安全。在潘優芬的領導下，市長創新辦公室將在為每位舊金山居民提供這種安全體驗方面發揮關鍵作用。」