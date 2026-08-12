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馬連4死車禍案開庭 肇事少女「分流」聲請遭駁回

編譯組／綜合報導
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馬連縣車禍致青少年死亡案，肇事司機首次在法庭上向受害者家屬致歉。（CHP車禍現場...
馬連縣車禍致青少年死亡案，肇事司機首次在法庭上向受害者家屬致歉。（CHP車禍現場圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，一名馬連縣的青少年因去年一起導致四名朋友死亡的車禍面臨指控，法官於周一（10日）駁回其撤案請求後，該案將繼續審理。

在聽取了立場截然相反的遇難者家屬數小時的陳述後，馬連縣高等法院法官詹姆斯周（音譯，James T. Chou）駁回了這名17歲司機的分流（diversion）請求。該司機今年被控犯有輕罪過失致死罪。事故發生後，加州公路巡警（CHP）的調查人員將事故原因歸咎於在這條兩車道、兩旁綠樹成蔭的道路上超速行駛。

這一裁決是該案的重要進展，該案已在馬連縣這個緊密團結的社區中引發了深刻的分裂。這意味著這名司機將繼續作為未成年人接受起訴，可能面臨長達一年的少年拘留；否則她本可能面臨更輕的處罰，例如社區服務。

「這是我執業37年來遇到的最令人悲痛、最艱難的案件之一」，周法官說，「這是一場悲劇中的悲劇」。

法庭旁聽席上幾乎座無虛席，坐滿了在這起車禍中遇難的四名Archie Williams高中學生的親屬和朋友，以及唯一的倖存乘客巴克萊（Marley Barclay）。

向法官陳述的人員常常在啜泣中講述這場悲劇對他們的影響：離婚、心臟病發作、為平息閃回而每晚服藥、被社區疏遠、失業、自我認同的迷失、自殺傾向，以及那些揮之不去的氣味和畫面。

肇事司機在一段蜿蜒彎道上失去對車輛的控制，撞上一棵紅杉樹，導致車輛瞬間起火。巴克萊早先向CHP所作的陳述曾提出司機可能為避讓迎面而來的車輛而急轉方向盤，但CHP局的調查人員無法證實有關另一輛車的報告。

一年多過去了，事故的具體原因仍存在爭議。

有的受害人家長表示，即使司機當時超速行駛，她仍然是個「好孩子」，並將為此承受一生的痛苦，任何進一步的起訴只會給相關人員帶來更多痛苦。

但反對分流處理的家庭表示，即使事故原因尚未完全查明，有一點是明確的：根據她的臨時駕照規定，她不被允許搭載20歲以下的乘客，僅憑這一點，這名女孩就不應逍遙法外。

肇事司機宣讀簡短聲明，左嘴角因車禍而下垂變形。她說沒有一天她不為失去的四名朋友哀悼，希望承擔責任，並對當晚自己的行為感到深深的悔恨與悲痛。

精華 FAQ

  • 馬連縣高等法院法官駁回她的分流聲請，讓案件繼續審理。這表示她仍要以未成年人身分接受起訴，可能面臨最長1年的少年拘留。

  • 法官在聽取雙方家屬長時間陳述後，認為此案是極其悲痛且複雜的悲劇。部分家屬也主張，她違反臨時駕照載客規定，不能因此獲得較輕處分。

  • CHP初步將事故歸因於在兩車道彎道上超速，且未證實有另一輛車逼迫轉向。家屬對是否繼續追訴看法不一，有人盼停止加深傷害，也有人要求追究責任。

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