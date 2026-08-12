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矽谷「痛苦指數」公布 數據揭示居民恐面臨多重困境

編譯林思牧／綜合報導
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最新公布的「矽谷痛苦指數」，描繪出全球科技頂峰殘酷的民生現實狀況。(Google...
最新公布的「矽谷痛苦指數」，描繪出全球科技頂峰殘酷的民生現實狀況。(Google Maps)

聖荷西州立大學「人權研究院」（HumanRightsInstitute）最新公布的「矽谷痛苦指數」，描繪出全球科技頂峰殘酷的民生現實狀況。

SFGATE報導，聖荷西為全球房價最難負擔的城市，絕非誇張之詞。這是第七屆年度報告「2026年矽谷痛苦指數」的首批數據之一。這一令人震驚的事實也為報告接下來的內容定下了基調：報告從250多個來源收集了300多項統計數據，並按重要性由低到高排列，全面揭示了矽谷的不平等現象。

2025年，矽谷單戶住宅的中位數售價為198萬美元，比加州中位數高出110萬美元以上。只有大約0.1%的房屋售價低於50萬美元，同時，0.1%的家庭擁有超過3000萬美元的可投資資產，最富有的10%居民控制著該地區1.17兆美元流動財富的75%。就薪酬而言，科技人員的年薪比食品服務人員的高出40萬美元以上。

報告中處處可見這些差距。在矽谷最大的科技公司中，只有6%的科技職位由黑人擔任，只有8%由拉丁裔擔任。聖塔克拉拉縣的拉丁裔居民被逮捕率是白人居民的3.4倍，是加州差距最大的。2024年，超過5600戶家庭被驅逐，幾乎是2021年的三倍。如今，每年的嬰兒保育費用接近3.5萬美元，是20年前的三倍。

聖荷西州大人權研究院長、該報告的主要研究員之一的Michael Dao表示，今年的報告並沒有得出太多令人驚訝的結論，而是再次揭示了一個不變的現象：人們因為房價過高而被擠出了他們所在的地區，而這些地區卻孕育出了數十億美元的公司。

Dao補充說，聯邦資金和預算削減，特別是H.R1法案對食品安全網計畫的影響，已經滲透到縣級服務中，並進一步加劇了矽谷的不穩定性。多年來，這份報告已成為寶貴的資源。社區組織會引用「痛苦指數」中的統計數據來爭取資金，但Dao表示，這份報告的未來並非萬無一失。他和幾位首席研究員都是在大學工作之餘義務參與這項工作。

不過Dao強調，這份報告的價值不在於數字本身，而在於它們所代表的意義。「雖然你看到的是一些數字，但這些數字實際上代表著一個個人或一個家庭所面臨的多重困境。」

精華 FAQ

  • 報告從房價、財富、薪資、族裔就業、驅逐與育兒成本等面向，呈現矽谷的多重不平等。它指出高科技繁榮並未普遍轉化為居民可負擔的生活條件。

  • 2025年矽谷單戶住宅中位數售價達198萬美元，比加州中位數高出110萬美元以上；最富有10%居民掌控1.17兆美元流動財富的75%，而低價房源極少。

  • Michael Dao表示，報告的價值不只在數字，而在於它們代表真實家庭的困境。社區組織常引用這些資料爭取資源，但未來研究也面臨人力與資金不穩定的挑戰。

矽谷 聖荷西 加州

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