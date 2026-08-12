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美首座「辦公度假村」88 Spear耗資1億 年底金山竣工

編譯廖宜怡／綜合報導
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為吸引勞工重返辦公室，號稱將是美國首個「辦公度假村」的舊金山88 Spear S...
為吸引勞工重返辦公室，號稱將是美國首個「辦公度假村」的舊金山88 Spear Street大樓即將於今年底竣工。（谷歌地圖）

距離舊金山渡輪大樓（Ferry Building）僅兩條街，一棟毫不起眼的米白色13層高的辦公大樓正在進行徹底改建。原本單調的辦公室已被一系列健康養生中心取代，該市一家高人氣可頌麵包店已進駐一樓店面，樓頂還規畫了一家餐廳和活動空間，可以俯瞰波光粼粼的海灣和城市天際線。

SFGate報導，這項位於舊金山市中心88 Spear Street的大樓改建工程即將於今年底竣工，號稱是美國第一個「辦公度假村」（office resort），目的在滿足勞工對辦公空間的真正需求。88 Spear計畫團隊宣稱，辦公大樓不應該只是辦公大樓，它應該像豪華飯店一樣舒適。

加州各地，愈來愈多房地產開發商都押注這種新型辦公空間的發展。在雇主需要吸引人才重返辦公室、展現企業聲望、重建在遠距辦公時期逐漸消失的實體企業文化之際，加州的「辦公度假」時代已然來臨。

紀事報表示，疫情顛覆了人們對傳統辦公的認知，就連那些長期以來提供各種辦公室福利的科技公司也突然發現，原有福利已不足以吸引人們走出家門。商業房地產公司Presidio Bay Ventures行政總裁沙南達吉（Cyrus Sanandaji）表示，重返辦公室的人想要的是其他東西。

Presidio Bay已在其位於蒙洛公園市的度假式園區Springline開始推行一種全新工作方式。沙南達吉表示，公司希望在辦公室營造出一種待客氛圍，讓員工上班可以如同度假一般愜意，而「辦公度假村」一詞正是由該公司創造。

聖荷西Santana West則是灣區另一個「辦公度假」園區，設有餐廳、咖啡廳和健身房，毗鄰名店林立的商場Santana Row。

預定於2027年初開幕的88 Spear耗資1億美元改建，由矽谷設計傳奇人物貝哈爾（Yves Behar）創辦的共同工作新創公司Canopy將負責營運大樓內的共同工作空間，水療中心和室內高爾夫等健康設施將向所有租戶開放。

辦公大樓配套設施的改變也正在改變雇主對辦公空間的看法。

商業房地產公司世邦魏理仕（CBRE）於2025年進行的一項調查發現，企業願意為某些配套設施支付更高租金，例如戶外空間和健身設施；近四成的受訪企業表示，如果辦公大樓沒有餐飲服務，他們不會考慮租用。

精華 FAQ

  • 這棟位於舊金山的13層辦公大樓，將被打造為美國第一個「辦公度假村」，強調像豪華飯店般舒適，結合工作、休閒與健康養生設施。

  • 改建後將有可頌麵包店、樓頂餐廳與活動空間，並由Canopy營運共同工作區；水療中心、室內高爾夫等設施則對所有租戶開放。

  • 因疫情後員工重返辦公室意願下降，企業需以更好的配套吸引人才、展現聲望並重建企業文化，因此餐飲、健身與戶外空間愈來愈重要。

房地產 加州 舊金山

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