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海灣大橋重新噴漆 夜間分階段封路3個月 東行車道受影響

記者王子涵／舊金山報導
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州運輸廳表示，本周一開始，海灣大橋夜間分階段封閉車道，是為了進行橋梁油漆工程。（...
州運輸廳表示，本周一開始，海灣大橋夜間分階段封閉車道，是為了進行橋梁油漆工程。（取自加州運輸廳網站）

加州運輸廳（Caltrans）10日表示，針對海灣大橋的整修工程已開始施工，未來三個月將在夜間封閉車道，預料將影響東行交通。

自本周一開始，灣橋下層四條東行車道將於每周日至周四晚間10時至次日上午7時分階段關閉。州運輸廳表示，封道是為了進行橋梁油漆工程；該工程隸屬一項更大型的整修計畫，預計2031年完成。

東行車道預定封閉時段如下：第1車道：晚間10時至翌日上午7時；第2車道：晚間11時至翌日上午7時；第3車道：凌晨零時至上午6時；第4車道：凌晨1時至上午5時；周四則於凌晨2時關閉。

周一的封道於凌晨12時45分開始，周二也將於同一時間開始。加州運輸廳指出，封閉路段位於舊金山橋錨座（San Francisco Anchorage）至芳草島隧道（Yerba Buena Island Tunnel）之間，每天早晨所有車道將恢復開放。

施工期間，工人將在下層橋面上方暫時搭設作業平台與鷹架，以便為橋梁鋼結構上漆。加州運輸局表示，工程目的在於提升橋梁耐久性及長期安全。

舊金山居民莫羅（Eric Morrow）表示，灣橋一天大部分時間都是擁擠狀態，擔心施工會增加噪音。莫羅得知封閉的是行車道而非匝道後直言：「我原本還希望是要關閉兩條上橋匝道，但事實卻剛好相反。交通真的會變得很糟。」

屋崙居民羅薩萊斯（Carmen Rosales）也認為，工程規模令人難以接受，稱「太瘋狂了，太荒謬了」。

加州運輸局表示，選擇夜間施工是為了對旅客造成最少的影響；不過，也有駕駛指出，非尖峰時段的橋上車流仍可能不少。

屋崙居民Kyley Dau說，周日當時車況尚可，但平日通常更加繁忙。突發行程會使夜間延誤尤其棘手，例如有同事需要經常往返灣區兩岸照顧母親，若遇上緊急情況，交通受阻可能造成很大困擾。

加州運輸廳上月就交通影響發表聲明表示，將持續與合作單位密切協調，確保對計畫性封道發布及時、清楚且準確的公共資訊。

精華 FAQ

  • 此次封路是為了進行橋梁油漆工程，工人會在下層橋面上方架設作業平台與鷹架，為鋼結構重新上漆，以提升橋梁的耐久性與長期安全。

  • 東行下層4條車道將在每周日至周四晚間10時到次日上午7時分階段關閉，其中第1至第4車道依序延後封閉；周四則會在凌晨2時關閉。

  • 部分居民擔心橋上原本就很擁擠，施工會加劇塞車與噪音，也有人認為夜間雖非尖峰時段，但遇到緊急行程或跨灣往返，延誤仍可能造成很大困擾。

加州 舊金山

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