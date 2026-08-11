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6歲、4歲小兄弟偷開父母車 失控衝撞路人 31歲灣區小姐重傷

編譯組／綜合報導
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加州選美皇后遭6歲和4歲兄弟駕駛父母車輛撞擊，目前正在與死神搏鬥。（取自GoFu...
加州選美皇后遭6歲和4歲兄弟駕駛父母車輛撞擊，目前正在與死神搏鬥。（取自GoFundMe網站）

紐約郵報（New York Post）報導，一名加州選美皇后正在與死神搏鬥，此前兩名年僅4歲和6歲的兄弟據稱偷走了父母的車，並在屋崙（Oakland）街頭撞上了正在幫朋友遛狗的她。

31歲的鮑林（Kiara Darvonne Bowling）在這起駭人聽聞的車禍後出現腦出血、面部骨折和內傷，被送往高地醫院（Highland Hospital）時情況危急，目前已接受多次手術。她的家人表示，這位前選美皇后的病情十分危急。

警方稱，上周四6日這兩兄弟趁父母熟睡時開走了父母的豐田凱美瑞（Toyota Camry），行駛了幾個街區後發生車禍。據家人透露，他們的父親在為優步（Uber）開車後，於凌晨6時左右返回家中。

兩名兒童也在事故中受傷，據報導目前傷勢穩定。他們的叔叔告訴ABC7電視台，年長的男孩雙腿骨折，年幼的男孩因腦震盪接受了治療。

警方稱，鮑林當時正在遛朋友家的狗，一輛轎車先是擦撞了另一輛車，隨後向她方向偏移，最終衝上路緣，撞上了一戶民宅附近的圍欄。

據一名目擊者稱，其中一名男孩似乎在操控方向盤，而另一名則負責控制油門和剎車踏板。現場畫面顯示，那輛白色汽車在人行道上嚴重變形，車頭撞毀了一道圍欄。

「你沒聽到她的尖叫聲，」目擊者談到鮑林時說，「也沒聽到那些孩子發出任何聲音。唯一聽到的就是撞擊聲。」

「她目前仍在為保住性命而極力掙扎，」她的妹妹布萊克蒙（Christina Blackmon）告訴KTVU電視台，「她目前患有多處腦出血和面部骨折。我們只希望她能早日康復。」「 我們沒有怨恨，我們都知道孩子們不懂得如何駕駛車輛。」 同時提醒成年人，年幼的孩子需要密切看護。

家人表示，一個正面的跡象是，鮑林至少已經開始對基本指令作出反應。

家人設立的GoFundMe眾籌活動正籌集9萬美元，用於支付醫療費、物理治療及後續護理費用。截至周一（10日）下午，該募捐活動已從1400多名捐贈者處籌集了近7.5萬美元。

鮑林去年在「California Regency International Pageant」上榮膺「大灣區小姐」（Ms. Greater Bay Area）桂冠。當時她正在東灣加大（California State University, East Bay）讀最後一個學期，並在耶魯大學完成暑期項目後返回了屋崙，希望未來能從事法律工作。

精華 FAQ

  • 警方表示，涉事的是1輛父母的豐田凱美瑞，由2名分別4歲與6歲的兄弟趁熟睡時偷開上路，行駛數個街區後失控撞上路人與圍欄。

  • 31歲的Kiara Darvonne Bowling被撞後出現腦出血、面部骨折與內傷，送醫時一度命危，已接受多次手術，家屬說她仍在為生命奮戰。

  • 家屬已設立GoFundMe籌集9萬美元，用於醫療費、物理治療與後續照護；截至周一下午，已從1400多名捐贈者募得近7.5萬美元。

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