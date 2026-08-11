BTS隊長RM舊金山辦藏品展 75美元「Encore Pass」怎麼買？優惠一次看

SFMOMA推出的全新Encore Pass通票將讓忠實粉絲無限次參觀「RM x SFMOMA：Between You and Me」展覽。(美聯社)

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，隨著K-pop組合防彈少年團 （BTS ）隊長RM準備在舊金山現代藝術博物館（SFMOMA）舉辦一場新展覽，該館為BTS粉絲們準備了兩份驚喜。

博物館推出的全新Encore Pass通票將讓忠實粉絲無限次參觀「RM x SFMOMA：Between You and Me」展覽，將於10月3日至2月7日對外開放。但通票不適用訂於10月1日至3日舉行的會員預展。

為了幫助觀眾獲得最佳體驗，SFMOMA還將提供由RM本人配音的英語和韓語導覽。

「我不想規定這些作品應該如何被欣賞；無論是出於好奇還是研究，所有視角都受到歡迎，」RM發表聲明，「我唯一的希望是，這次展覽能成為許多人之間一座雖小卻堅固的橋梁。」

售價75美元的Encore Pass包含一份需現場領取的獨家禮品，以及在展覽快閃店消費時可享的10%折扣。通票費用也可抵扣SFMOMA的年度會員費，會員費起價為130美元。

公開發售將於8月11日上午10時開始。

儘管SFMOMA首席運營長Sheila Shin指出，現在預測展覽的參觀人數還為時過早，但她說：「RM x SFMOMA：Between You and Me」在社交媒體上的互動熱度已達到前所未有的高度。

「我們既感到興奮，也對大家給予的巨大國際關注深表感激」， Shin說道。

該展覽於去年10月宣布，匯集了RM私人藝術收藏中的近150件作品，包括諸如Yun Hyong-keun等韓國當代藝術家的作品。展覽還將展出SFMOMA館藏的40件現代及當代藝術作品。

RM親自策畫了一份展廳內播放的音樂歌單，為展覽營造氛圍。

「我們生活在一個由邊界定義的時代。這次在SFMOMA的展覽正反映了這些邊界：東西方之間、韓國與美國之間、現代與當代之間、個人與普世之間，」RM在聲明中表示。

「RM x SFMOMA：Between You and Me」是這支風靡全球的七人組合自5月在史丹福球場舉辦三場演唱會以來，在該地區舉辦的首個與防彈少年團相關的活動。