舊金山警誤捕+暴力壓制被認定違規 受害男去世後獲清白

舊金山公辯律師長拉朱呼籲警局領導層及警察委員會，運用一切可行措施防止類似不當行為再度發生。（取自公辯律師辦公室官網）

舊金山 警局問責局（DPA）認定，兩名舊金山警局警員2024年錯誤逮捕男子路德維希（Matthew Ludwig）時使用不必要武力，並違反多項警局政策。案件源於警員輸入錯誤的車牌號碼，誤以為路德維希駕駛失竊的車輛。

根據舊金山公設辯護人辦公室10日公布的資料，事件發生於2024年7月4日晚間約11時30分。

資料顯示，兩名警員在電腦系統輸入錯車牌後尾隨路德維希，並在O'Farrell街紅燈前停在其車後。

問責局調查顯示，警員未重新核對車牌，也未亮警示燈或要求路德維希靠邊停車。一名警員隨即持警棍砸破車窗，打開未上鎖的車門，抓住他的連帽衫，將他拖到街上。

舊金山公辯律師辦公室表示，路德維希的左臂當時被壓在身下；他以右手撐住地面時，一名警員威脅對他噴灑胡椒噴霧，另一名警員一度將膝蓋壓在他的頭部。警員隨後向其臉部噴灑胡椒噴霧並上銬，直到此時才發現車牌查詢出錯。

不過，地檢處其後仍依警員最初說法，以拒捕及魯莽駕駛罪名起訴路德維希。公辯律師辦公室於2025年5月代表他向問責局提出申訴；檢方未撤案，直至路德維希於同年9月去世後才結束案件。問責局於今年3月作出警員不當行為的認定。

問責局認定，警員不當使用胡椒噴霧、無合理依據開具傳票，並施加暴力。

問責局的調查結果提交警察委員會後，警局或警察委員會可依違規嚴重程度採取紀律處分。

舊金山公辯律師長拉朱（Mano Raju）呼籲警局領導層及警察委員會依據調查結果採取行動，運用一切可行措施防止類似不當行為再度發生。