電動自行車e-bike風行舊金山 重新定義「出行自由」

動自行車正悄悄改變舊金山居民體驗這個城市的方式，並重新定義出行自由的意義。(路透)

電動自行車正悄悄改變舊金山 居民體驗這個城市的方式，並重新定義出行自由的意義。

SFGATE報導，最近，舊金山兩位最有權勢的人物並肩站在SoMa區的一條街道上等車。Lyft 執行長李舍（David Risher）和市長羅偉 （Daniel Lurie）不是等著坐上黑色轎車，而是等著騎乘舊金山當今最熱門的交通工具：電動自行車（e-bike）。

儘管人們都在說舊金山是繁榮的城市，但如今街道上最明顯的激增是e-bike的熱潮。你見過它們呼嘯而過、騎著貨運自行車的家庭、老年人沿著甘迺迪海濱長廊輕鬆騎行等。這些灰色自行車是城市自行車共享系統的產品，該系統的乘客量創下了歷史新高。

羅偉與李舍的騎乘標誌著該計畫延長五年，有充分的理由值得慶祝。6月是有史以來最繁忙的一個月，超過50萬次騎乘。

舊金山成為e-bike中心不足為奇。此地是科技中心，致力於打造未來感十足的騎乘機器。由於助力騎乘帶來的愉悅體驗，這座處處丘陵的城市變得更加便捷。原本就熱鬧的市區，如今變得更加精緻迷人。

自行車一直以來都是自由的象徵，安東尼（Susan B. Anthony）曾說過，自行車「對女性解放的貢獻超過了其他任何事物」。因此，一個建立在革新和解放理念之上的城市擁抱e-bike也就不足為奇了。

e-bike正在改變人們體驗城市的方式，並重新定義出行自由的意義。SFGATE記者斯普雷（Luke Spray）有超過1萬哩的騎行里程，幾乎全部都記錄在舊金山的街頭，它們帶給他的核心信念是：近距離是快樂生活的秘訣。

近距離接觸能開啟無限可能，你會偶遇朋友、你的瑣事會變得更快完成、你會擁有更多時間，從而結識街角商店的店員、櫥窗裡可愛的貓咪，或是那叢長著的奇花異草。你會逐漸融入當地生活，近距離賦予生活和空間獨特的質感。

e-bike是近距離的締造者。它們重新定義城市，使其變得更小巧、更方便。騎著e-bike，舊金山的幾乎每個目的地都在20分鐘之內。而騎乘的過程，更讓這座城市的色彩變得飽滿豐富。透過擋風玻璃看世界，就像「星際大戰」裡進入光速一樣。窗外的世界變得模糊不清。而騎著e-bike，城市變得清晰、明亮、四通八達。與其說是光速，不如說是生活速度。