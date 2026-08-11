大蘇爾山火一夜擴大 蔓延800畝 火勢僅控制5%

蒙特雷縣大蘇爾附近延燒的「Timber」野火一夜間面積倍增，10日上午已達800畝，火勢控制率僅5%。（加州消防廳提供）

加州 消防局公布，蒙特瑞縣大蘇爾(Big Sur)附近延燒的「Timber」野火 一夜間面積倍增，10日上午已達800英畝，火勢控制率僅5%。

這場野火9日上午在Loma Vista東南方發生。洛斯帕德雷斯國家森林（Los Padres National Forest）管理當局9日晚間8時左右在新聞稿中表示，火勢正在「陡峭、崎嶇」地形中延燒，消防人員 觀察到火勢加劇。

森林局官員表示，火場位於偏遠地區，進出困難，地形及交通條件持續妨礙圍堵工作。

蒙特瑞縣當局於9日晚間近11時對火場附近地區發布撤離命令，涵蓋部分1號公路沿線，以及Post Creek附近的高端度假村阿麗拉文塔納大蘇爾（Alila Ventana Big Sur）。

蒙特雷縣警長辦公室警告居民「立即離開」，指出撤離命令是因緊急事故對生命與財產構成即時威脅而發布。

撤離警告範圍包括Pfeiffer Big Sur州立公園部分區域。民眾可透過Genasys地圖查詢強制撤離及撤離警告的完整範圍。

此次火災由洛斯帕德雷斯國家森林主導應變。截至目前，未傳出傷亡，起火原因仍在調查中。

美國西南部沙漠地區的高壓脊帶來熱穹現象，近來使加州中部及南部多地出現炎熱乾燥天氣，增加野火風險。加州今年迄今已發生逾4300起野火，燒毀約22萬8390畝土地，並造成1人死亡。

蒙特雷縣大蘇爾附近延燒的「Timber」野火一夜間面積倍增，10日上午已達800畝，火勢控制率僅5%。（加州消防廳提供）