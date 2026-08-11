調查：聖荷西都會區 年收逾87萬元才算「富裕」

分析顯示，在聖荷西都會區，家庭年收入超過87萬美元才算得上富裕。（取自Pexels）

年收入多少才稱得上是有錢人？如果你住在舊金山灣區 ，所需的年收入要比在美國其他地區高得多。

根據調查和美國人口普查數據，舊金山紀事報得出的結論是：聖荷西 都會區年收入超過87萬8000美元的家庭才稱得上富裕，舊金山都會區（含屋崙）則為78萬2000美元。

紀事報這項調查的部分標準是依據個人理財網站Bankrate於2025年進行的一項調查。Bankrate這項調查發現，美國民眾表示，年收入平均需要達到約42萬美元，才能讓他們感到富有或實現財務自由，達到這項標準的家庭得以躋身美國收入最高的前2.5%人口。紀事報於是將2.5%的門檻應用在美國各都會區。

如果一個家庭的年收入為16萬美元，根據人口普查數據，這個家庭的富裕程度在舊金山都會區位於第54個百分位（或百分等級），但如果是在拉斯維加斯，其富裕程度則可上升到第80個百分位。

當然，年收入超過78萬美元對舊金山都會區大部分家庭而言，都是遙不可及的夢想，因為當地家庭年收入中位數僅約為14萬4000美元。雖然灣區家庭的年收入高於美國大部分地區，但他們的生活成本也更高，尤其是在住房方面。

紀事報指出，在家庭年收入中位數和生活成本較低的大都會區，富裕的定義變得相對寬鬆。例如，麥賽德都會區（Merced）的富裕門檻不到27萬美元，但生活成本較高的聖塔克魯茲都會區富裕門檻則超過70萬美元。

不過，這種對年收入的粗略估計並非衡量人們富裕程度的唯一標準，資產財富也扮演重要角色，尤其是在擁有部分全美最高價物業、房市依然蓬勃發展的灣區。遺憾的是，關於灣區家庭資產的數據相對有限。

然而，如果從州級層面來看，可以更清楚了解人們的總資產狀況。

一項與收入調查不同的人口普查數據顯示，加州居民2024年12月擁有的淨資產中位數約29萬美元，遠高於美國整體的約20萬美元。這種差距在收入頂層的人群中更為明顯，加州財富排名頭7個百分位的家庭淨資產中位數高達870萬美元，而全美排名頭7個百分位的家庭淨資產中位數僅600萬美元。