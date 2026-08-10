銀髮何時停止駕駛 專家：年齡非決定性因素 能力才是關鍵

對許多老年人來說，開車是保持獨立生活能力的關鍵，而獨立生活能力反過來又有助於他們的身心健康。(圖/AI生成)

AI摘要 文章摘要整理： 本文指出，老年人是否該停止駕駛不應只看年齡，而應評估實際能力；選擇更合適的車輛、調整駕駛方式與提供交通支持，都能幫助長者安全維持獨立生活。

79歲的灣區 居民湯姆坦言：「我的駕駛技術棒極了。」

舊金山 紀事報( San Francisco Chronicle)報導，和大多數同齡男性一樣，湯姆幾乎一輩子都在開車，而且他仍然是一位駕駛技術嫻熟、自信滿滿的司機。但幾年前，湯姆買了一輛凱迪拉克Lyriq，雖然他很喜歡駕駛這輛豪華SUV，但他表示：「它的轉彎半徑有點奇怪。」他撞到幾輛停著的車，還有一次撞到了位於馬連縣家中車庫的邊緣。

今年早些時候，在一次代價不菲的事故後，他把凱迪拉克換成了斯巴魯Uncharted，這輛車比之前的凱迪拉克短了近兩呎，車身也窄了幾吋。從那以後，他再也沒有發生過事故。

湯姆說，這輛新SUV「棒極了」。湯姆退休 前曾是一位公眾人物，為了安全起見，他要求紀事報不要使用他的全名。 「它足夠小巧，足夠靈活，而且很結實。」

他說，凱迪拉克「是一輛很棒的車，一輛絕妙的車，但目前並不適合我。我無法完全掌控它。」

隨著年齡增長，駕駛可能會變得越來越困難，但並不意味著每個人都注定要徹底放棄駕駛，或者一發生輕微碰撞就必須交出車鑰匙。事實上，老年病學家和駕駛專家表示，像湯姆那樣選擇一輛更小的車，或者注意何時何地開車，可以幫助人們安全地駕駛多年，即使他們的年齡讓駕駛變得更具挑戰性。

史丹福大學老年病學家泰伊(Judy Thai)說：「我的病人中有些已經90多歲了，他們自己開車來診所。」「關於老年駕駛員有很多刻板印象，這源於社會對衰老的負面看法。我們總是想當然地認為你年紀太大，不應該開車，所以就沒收了他們的車鑰匙。但年齡不應該是決定性因素，駕駛能力才是決定性因素。」

對許多老年人，開車是保持獨立生活能力的關鍵，而獨立生活能力反過來又有助於他們的身心健康。有了車，去超市購物、拜訪朋友或去健身房都變得更方便。開車本身就是一種令人愉悅的活動，可以承載重要的意義和美好的回憶。

泰伊表示，許多駕駛人希望盡可能長時間地駕駛，可以理解。和許多老年病學家一樣，她也支持這個願望。 「只要在普通道路上駕駛仍然安全，我絕對不會阻止任何人開車。」

由於許多社區公共交通選擇不多，舊金山加大（UCSF）老年病專家陳佩(音譯，Pei Chen)表示：「如果你認為人們到了某個年齡或患有某些疾病後就不應該開車，那麼我們最好制定一個完善的計畫來支持他們。」

陳佩說：「如果他們只能待在家裡，那會導致社會孤立，並增加心理健康問題。這會縮短人們的壽命。」

根據加州車輛管理局（DMV）的數據，青少年駕駛的交通事故發生率最高。成年後交通事故發生率會下降，然後在70歲左右開始再次上升。

然而，老年人在事故中死亡或重傷的風險更高。駕駛復健專家塞繆爾斯（Marc Samuels）說：「老年人的駕駛技術並不比年輕人差。但一旦發生事故，青少年可能毫髮無損，而老年人卻可能喪命。」