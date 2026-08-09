金山挺華埠 增設停車位、貨物裝卸區

舊金山交通局完成華埠Clay街及Sacramento街的「停車」與「公車」交通改善計畫。（記者李怡/攝影）

為回應華埠 長期以來的訴求，舊金山 交通局（SFMTA）近期完成華埠Clay街及Sacramento街的「停車」與「公車」交通改善計畫，恢復並新增多個路邊停車位及貨物裝卸區，同時在Clay街設置24小時公車專用道，改善1號公車運行的可靠性。

第三區市議員李爾德（Danny Sauter）與交通局官員並將於10日上午11時，在華埠Clay街653號與社區居民及商戶共同介紹相關改善措施。並邀請華語社區民眾到場參與。

華埠街道狹窄、商戶密集，停車及送貨空間長期不足，尤其餐館、雜貨店及零售商家每天需要頻繁進貨，貨車若找不到適當裝卸位置，不僅影響商戶營運，也容易造成道路堵塞。近年華埠商戶持續向市府反映，希望在花園角附近增加短時間停車及貨物裝卸空間。

隨著花園角改建工程進行，原有地下停車場關閉，周邊停車需求更加受到關注。對不少依賴開車前往華埠購物、用餐的民眾而言，如何在施工期間找到停車位，也成為到訪華埠時面臨的實際問題。交通局表示，此次計畫參考社區居民、商戶及相關人士提出的意見，在Clay街及Sacramento街增加路邊停車位，希望在公共交通需求與商戶營運之間取得平衡。

除了增加停車及裝卸空間，交通局也同步改善華埠主要公車路線。1號公車是Muni系統繁忙的巴士路線之一，途經華埠及市中心等地。為減少公車受到一般車流影響，交通局在Clay街設置全天24小時公車專用道，希望縮短公車因塞車造成的延誤，提高班次運行的穩定性及可靠性。