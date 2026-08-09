我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

續任3天即參選美校長惹議 清大校長高為元今致歉

民主黨若11月奪回眾院 將先全面查川普相關企業

金山挺華埠 增設停車位、貨物裝卸區

記者李怡/舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山交通局完成華埠Clay街及Sacramento街的「停車」與「公車」交通改...
舊金山交通局完成華埠Clay街及Sacramento街的「停車」與「公車」交通改善計畫。（記者李怡/攝影）

為回應華埠長期以來的訴求，舊金山交通局（SFMTA）近期完成華埠Clay街及Sacramento街的「停車」與「公車」交通改善計畫，恢復並新增多個路邊停車位及貨物裝卸區，同時在Clay街設置24小時公車專用道，改善1號公車運行的可靠性。

第三區市議員李爾德（Danny Sauter）與交通局官員並將於10日上午11時，在華埠Clay街653號與社區居民及商戶共同介紹相關改善措施。並邀請華語社區民眾到場參與。

華埠街道狹窄、商戶密集，停車及送貨空間長期不足，尤其餐館、雜貨店及零售商家每天需要頻繁進貨，貨車若找不到適當裝卸位置，不僅影響商戶營運，也容易造成道路堵塞。近年華埠商戶持續向市府反映，希望在花園角附近增加短時間停車及貨物裝卸空間。

隨著花園角改建工程進行，原有地下停車場關閉，周邊停車需求更加受到關注。對不少依賴開車前往華埠購物、用餐的民眾而言，如何在施工期間找到停車位，也成為到訪華埠時面臨的實際問題。交通局表示，此次計畫參考社區居民、商戶及相關人士提出的意見，在Clay街及Sacramento街增加路邊停車位，希望在公共交通需求與商戶營運之間取得平衡。

除了增加停車及裝卸空間，交通局也同步改善華埠主要公車路線。1號公車是Muni系統繁忙的巴士路線之一，途經華埠及市中心等地。為減少公車受到一般車流影響，交通局在Clay街設置全天24小時公車專用道，希望縮短公車因塞車造成的延誤，提高班次運行的穩定性及可靠性。

精華 FAQ

  • 交通局在Clay街與Sacramento街恢復並新增多個路邊停車位與貨物裝卸區，同時在Clay街設置24小時公車專用道，目的是改善停車、送貨與公車運行問題。

  • 因為華埠街道狹窄、店家密集，餐館、雜貨店與零售商每天都要頻繁進貨，若貨車找不到裝卸位置，容易影響營運，也會加重道路堵塞。

  • 24小時公車專用道可減少1號公車受一般車流干擾，降低塞車延誤，提升班次穩定性與可靠性；同時也讓施工期間前往華埠的民眾更容易找到停車位。

舊金山 華埠

上一則

出生僅350克、住院167天 核桃溪醫院最小存活寶寶終於回家

下一則

台灣加州友誼日 慶姊妹州42周年

延伸閱讀

華埠8月多項工程同步展開 花園角停車場關閉、道路封閉影響交通

華埠8月多項工程同步展開 花園角停車場關閉、道路封閉影響交通
舊金山華埠主幹道將封路 交通管制到2027年

舊金山華埠主幹道將封路 交通管制到2027年
Outside Lands音樂節登場 搭大眾運輸前往避免交通壅塞

Outside Lands音樂節登場 搭大眾運輸前往避免交通壅塞
金山違規停車 有人1年收逾300張罰單

金山違規停車 有人1年收逾300張罰單
紐約5區增600個街邊電動車充電點 選址徵意見

紐約5區增600個街邊電動車充電點 選址徵意見

熱門新聞

佛利蒙警方正在調查一起嚴重的住宅失竊案，受害者家中價值高達232萬美元的現金及貴重物品已被偷一空。（路透）

佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息

2026-08-04 13:36
夫妻倆聯手創業，林培霖（左）分享WUSHILAND的代表–四季春珍波椰，陳安婷（右）則最鍾情波霸奶茶。（記者王湘涵/攝影）

東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區

2026-08-02 02:19
值得注意的是，各州在年齡門檻、收入限制、申請程序及減免幅度方面差異甚大。有意申請者可向所在地縣政府、稅務單位或估值官辦公室（Assessor's Office）查詢最新規定。圖為洛杉磯縣估值官辦公室官網。（取自洛杉磯縣估值官辦公室官網）

長者房產稅減免 每年可省數千元 未主動申請恐失效

2026-08-03 02:18
市場街3450號上演了一場只有在舊金山才會出現的罕見住房之爭。（Google Maps）

華人房東立新規 遭房客聯合抵制 32月拒付房租失40萬

2026-08-07 21:36
食品暨藥物管理局（FDA）通報，至少1947人染病、98人住院；該數字尚未納入密州兩宗死亡案。Taylor Farms召回銷往至少27個州的餐廳、零售商及餐飲業者的美生菜及混合生菜。(谷歌街景）

吃生菜致兩人腹瀉而死 加州供應商生菜爆發環孢子蟲疫情

2026-08-03 18:53
舊金山一位華裔科技人士落入精心策畫的房地產騙局中，損失超過1.8萬美元。（美聯社）

金山租房騙局 自認精明的華裔科技人也上當 損失1.8萬元

2026-08-06 16:03

超人氣

更多 >
南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達
梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇
買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴

買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴
華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期
跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀

跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀