台灣加州友誼日 慶姊妹州42周年

伍志翔處長與出席加州政要合影，由左至右為：州眾議員Tri Ta、州眾議員Alex Lee、伍志翔、州參議員崔錫浩(Steven Choi）、州參議員麥納尼（Jerry McNerney） 、沙加緬度縣監事Pat Hume。（駐舊金山經文處提供）

駐舊金山 台北經濟文化辦事處8月5日在加州 首府沙加緬度市舉辦「台灣加州友誼日」（Taiwan-California Friendship Day），慶祝台灣與加州建立姊妹關係42周年，以及加州參議院 連續第3年通過友台決議。

伍志翔指出，加州與台灣是「天然的夥伴」，雙方持續在半導體、人工智慧（AI）、潔淨能源、生物科技等形塑未來的產業攜手推動創新。台加關係不只建立在經濟合作，更奠基於雙方對民主價值、法治及開放社會的共同堅持。

活動邀集加州兩黨州議員、州政府及地方官員，以及政、商、學、僑界人士出席。處長伍志翔從民主價值、科技創新一路談到台加交流，最後不忘幽默推銷台灣美食，笑稱認識台灣與品嘗台灣美食「還好今天不用二選一」，為外交場合增添輕鬆氣氛。

今年同時適逢美國建國250周年及台灣總統直選30周年，出席「台灣加州友誼日」的嘉賓還包括加州州眾議員Tri Ta、Mike Fong、Mike Gipson、Jessica Caloza、Alex Lee，加州副州長國際事務顧問Evan Reade、沙加緬度副市長Eric Guerra，以及沙加緬度縣監事Pat Hume等人。

此次通過的友台決議SR 117共同提案人，共和黨籍州參議員崔錫浩（Steven Choi）及民主黨籍州參議員麥納尼（Jerry McNerney）均出席活動。

崔錫浩會後在社群平台表示，很榮幸參與慶祝台灣與加州42年的姊妹關係盛會，也以提出SR 117為榮。這項決議不僅紀念雙方關係的重要里程碑，也再次肯定台加的夥伴關係，期待持續深化這份友誼，延續至未來世代。

伍志翔特別感謝加州州議會長期以來透過實質交流及相關決議，重申加州對台灣及台灣有意義參與國際社會的支持。

「台灣加州友誼日」慶祝台灣與加州建立姊妹關係42周年，以及加州參議院連續第3年通過友台決議。（經文辦事處提供）

伍志翔處長（左）與加州眾議員Tri Ta（右）手持台美國旗合影。（經文辦事處提供）

伍志翔處長日前在「台灣加州友誼日」發表演說。（經文辦事處提供）

SR 117友台決議提案人、共和黨籍加州州參議員崔錫浩（Steven Choi）。（經文辦事處提供）

SR 117友台決議提案人、民主黨籍加州州參議員麥納尼（Jerry McNerney）。（經文辦事處提供）