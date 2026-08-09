專家：應重建跨境財富管理架構

中國將海外信託正式納入稅務監管後，不少高資產人士將目光轉向美國，希望利用中美目前不存在CRS框架下金融帳戶資訊自動交換的制度差異，進行海外資產安排。講座示意圖。（讀者提供）

中國將海外信託納入稅務監管後，不少高資產人士將目光轉向美國，希望利用美國未加入CRS（共同申報準則），進行海外資產安排。但會計師張青表示，全球稅務透明化才是大勢。

張青建議，高資產人士現在不是尋找下一個「CRS之外的地方」，而是重新盤點自己的稅務居民身分、全球收入、企業持股、海外金融帳戶、不動產以及信託安排，建立符合不同司法管轄區法律要求的跨境財富管理架構。

他表示，中國未來有可能進一步完善中國稅務居民海外資產及海外收入的主動申報制度，逐步建立更完整的跨境稅務監管體系。

未來不能再簡單認為「資產放進信託，就與個人稅務沒有關係」。信託設立時的資產移轉、信託存續期間產生的收入、資產出售，以及信託終止或向受益人分配財產，都可能成為不同的稅務分析節點。

不少人認為，只要把信託設在美國，就能避開中國的稅務監管。這並不準確。從中國新規對境外信託的定義看，不會因為信託設在美國，就排除在中國境外信託相關規定之外。目前，美國並未加入CRS，美中之間不存在CRS框架下的金融帳戶資訊自動交換機制，但並不代表將資產轉移至美國，就可以合法規避中國的申報或納稅義務。

張青說，未來中國監管未必完全依賴國家之間的自動資訊交換，也可透過納稅人的法定申報義務建立資訊來源。因此高資產人士不應將「目前資訊交換不充分」誤解為「不存在納稅義務」。

全球資產透明化，已成為一個難以逆轉的趨勢。有人希望透過取得其他國家護照、改變居住地或重新安排資產持有架構，降低資訊透明度，但真正需要關注的核心問題，仍然是「自己究竟是哪一個國家的稅務居民，及該國對全球收入和海外資產有哪些申報與納稅要求。」

目前CRS交換主要集中於金融帳戶相關資訊，現金、黃金、藝術品、骨董、名表等實體資產，通常不像銀行及證券帳戶那樣直接進入金融帳戶自動交換體系。但這只是目前資訊交換機制的範圍差異，不能因此推論這些資產不需要申報、不需要納稅，或者未來不會被納入更完整的監管體系。