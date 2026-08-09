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市長話金山／降低可負擔危機 讓金山更宜居

舊金山市長辦公室提供
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市長羅偉分享舊金山的可負擔危機，也提出他的施政措施。（舊金山市府提供）
市長羅偉分享舊金山的可負擔危機，也提出他的施政措施。（舊金山市府提供）

各位《世界日報》讀者們，大家好。

在這期的「市長話金山」，我希望和大家分享舊金山的可負擔危機，還有我的施政措施。

毋庸置疑，舊金山生活成本急遽上漲，這些成本加入到我們生活的方方面面。在我上任之初，我的辦公室就開始著手分析，對於普通舊金山居民來說，最大筆的家庭必要支出中，有哪些是我們可以給予適當幫助，且對於舊金山的長遠發展是有深遠影響的。

一座空城是無法發展的。但是現實是，現在家庭愈來愈難留在舊金山。即使在這裡土生土長的年輕人，一旦要建立小家庭，就意味著要搬離。

全國首創全民幼教計畫

在這些年輕家庭的支出中，最大一部分是托兒服務及幼兒教育。因此我在今年早前推出了全國首個「全民幼教計畫」。年入息符合一定條件的家庭，即可享受政府補貼，0至5歲的兒童可在全市超過550個幼教機構申請免費入學。

從7月1日起，舊金山「全民幼教計畫」放寬入息限制，擴大了受惠家庭，即更多家庭可減...
從7月1日起，舊金山「全民幼教計畫」放寬入息限制，擴大了受惠家庭，即更多家庭可減輕教育負擔。（舊金山市府提供）

從7月1日起，我們更擴大了受惠家庭，放寬了入息限制，年收入在地區中位數200%的家庭也可享受一半補助金額，減輕教育負擔。我們也設立了一個一站式網站sf.gov/childcare提供資訊及申請。

另一大家庭支出就是住房。從我執政初期起，舊金山的市場趨勢是辦公室高空置率，但同時住房供應緊張。

閒置辦公大樓改成住房

這沒有一勞永逸的解決辦法。透過我去年的辦公樓改造住房計畫，今年有三棟空置辦公樓將可改造成住房，包括市場街的舊Nordstrom百貨公司就將變成136個住宅單位。

市長羅偉簽署新政策後，和參與民眾合影。 （舊金山市府提供）
市長羅偉簽署新政策後，和參與民眾合影。 （舊金山市府提供）

市府提高住房信託基金

除了現有的房源，我通過家庭分區計畫，希望在保留舊金山風格的同時符合州府規定，進行許可證改革令申請程序不用拖延數年。同時，我們也會在年底交由選民決定一個大膽的投資，市府將提高住房信託基金以確保可負擔房屋的建造資金，並降低此前要求發展商包括的中低收入單位比率，以鼓勵更多住房的興建。篇幅所限，希望之後可以分享更多。

舊金山住房供應緊張，市府推出辦公樓改造住房計畫，今年有三棟空置辦公樓將可改造成住...
舊金山住房供應緊張，市府推出辦公樓改造住房計畫，今年有三棟空置辦公樓將可改造成住房。（舊金山市府提供）
市長羅偉探求基層意見，做為擬訂政策的參考。（舊金山市府提供）
市長羅偉探求基層意見，做為擬訂政策的參考。（舊金山市府提供）

精華 FAQ

  • 市府推出全國首個全民幼教計畫，符合收入條件的家庭可獲補貼，0至5歲兒童可在全市超過550個機構免費或部分免費就讀，並自7月1日起擴大受惠範圍。

  • 市府推動辦公樓改造住房計畫，今年已有3棟空置辦公樓將轉作住宅，其中市場街的舊Nordstrom百貨公司將改建為136個住宅單位，增加市區住房供應。

  • 除了改造商辦外，市府也推動家庭分區與許可改革，並計畫提高住房信託基金、調整中低收入單位比率，以加速可負擔房屋建造並鼓勵更多住房興建。

舊金山 世界日報

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