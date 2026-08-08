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舊金山大規模掃蕩毒品交易 單日逮74人

記者李怡／舊金山報導
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舊金山大規模掃毒，單日逮捕74人，查獲多磅毒品及槍械。（記者李怡/攝影）
舊金山大規模掃毒，單日逮捕74人，查獲多磅毒品及槍械。（記者李怡/攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：舊金山警方聯合多個執法單位掃蕩街頭毒品市場。
  • 重點二：單日逮捕74人並查獲多磅毒品與槍械。
  • 重點三：警方持續鎖定田德隆區及供應販運網絡。

舊金山警方持續加強取締街頭毒品市場，近日聯合多個地方及聯邦執法單位展開掃蕩行動，單日逮捕74名嫌疑人，並查獲多磅毒品及槍械。舊金山警察局7日舉行記者會公布行動成果，表示此次執法主要針對市區露天毒品交易及相關犯罪，希望進一步壓縮街頭毒品市場。

警方表示，此次行動由毒品市場協調中心（DMACC）協調，包括舊金山市、縣警局以及聯邦執法機構共同參與。執法人員除在舊金山市內加強巡查和逮捕外，也針對毒品供應及販運網絡展開調查。

在最新一輪行動中，執法人員一天內逮捕74人，並查獲毒品及槍械。警方表示，相關執法並非一次性掃蕩，而是近年持續打擊露天毒品市場的一部分，重點區域包括長期受到毒品交易困擾的田德隆區及周邊街區。

警方表示，毒品交易往往與槍械及其他犯罪交織，因此除街頭執法外，也持續追查背後的供應和販運網絡。

警察局長劉力一（Derrick Lew）表示，警方將繼續與地方及聯邦執法夥伴合作，打擊毒品交易及相關犯罪。近期也持續針對槍擊、販毒等案件展開逮捕，希望降低露天毒品市場對居民、商家及社區安全造成的影響。

舊金山大規模掃毒，單日逮捕74人，查獲多磅毒品及槍械。（SFPD供圖）
舊金山大規模掃毒，單日逮捕74人，查獲多磅毒品及槍械。（SFPD供圖）

舊金山大規模掃毒，單日逮捕74人，查獲多磅毒品及槍械。（記者李怡／攝影）
舊金山大規模掃毒，單日逮捕74人，查獲多磅毒品及槍械。（記者李怡／攝影）

舊金山大規模掃毒，單日逮捕74人，查獲多磅毒品及槍械。（記者李怡／攝影）
舊金山大規模掃毒，單日逮捕74人，查獲多磅毒品及槍械。（記者李怡／攝影）

精華 FAQ

  • 警方在最新一輪聯合執法中，單日逮捕74名嫌疑人，並查獲多磅毒品及槍械。這是針對市區露天毒品交易與相關犯罪的持續行動成果。

  • 行動由毒品市場協調中心DMACC統籌，並結合舊金山市、縣警局及聯邦執法機構共同參與，除了街頭巡查與逮捕，也同步追查供應與販運網絡。

  • 因為田德隆區及周邊長期受毒品交易困擾，警方認為露天毒品市場會與槍擊、販毒等犯罪交織，因此持續在該區加強執法，降低對居民與商家的影響。

槍擊 舊金山

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