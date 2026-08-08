舊金山掃毒行動 謝安宜：13人遭重罪起訴

舊金山近期持續掃蕩街頭毒品市場，舊金山地檢長謝安宜公布最新起訴，有13名嫌犯因多起緝毒行動遭重罪起訴。（記者李怡／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山檢方公布13名嫌犯因多起掃毒行動遭重罪起訴。

舊金山檢方公布13名嫌犯因多起掃毒行動遭重罪起訴。 重點二： 案件多涉芬太尼、可卡因與冰毒，部分嫌犯還攜帶槍械。

案件多涉芬太尼、可卡因與冰毒，部分嫌犯還攜帶槍械。 重點三：檢方強調將續打露天毒品市場、非法槍械與累犯。

舊金山 近期持續掃蕩街頭毒品市場，舊金山地方檢察官謝安宜（Brooke Jenkins）7日公布最新起訴，有13名嫌犯因多起緝毒行動遭重罪起訴；案件主要涉及芬太尼 、可卡因及冰毒等毒品，部分嫌犯被捕時還攜帶槍械。

謝安宜表示，近期案件反映執法部門持續打擊露天毒品市場、非法槍械及重複犯罪者。此次13名遭起訴者中有9人已有案件待審，1人已定罪等待判刑。她表示，地檢署將繼續與各級執法機構合作，打擊毒品市場並移除街頭非法槍械，而相關執法必須持續進行，才能改善社區安全。

市府「毒品市場跨部門協調中心」（Drug Market Agency Coordination Center）及警方緝毒組6日展開行動，其中6名嫌犯被控與販毒相關罪名，包括持有芬太尼、可卡因及冰毒並意圖販售。檢方指出，6人當中有5人在被捕時，已有案件正在地檢署處理。

另外4名嫌犯被捕時身上帶有武器，因此面臨更嚴重的毒品及槍械指控。除涉嫌持有毒品意圖販售外，部分罪名包括重罪犯非法持槍、攜帶隱藏槍械及非法持有彈藥等。4人中有2人當時也有其他案件待審。

另外3人近期分別在田德隆區（Tenderloin）、灣景區（Bayview）及南區（Southern District）被巡邏警員逮捕，除涉嫌持有毒品外，也面臨多項槍械及武器重罪。其中2人在其他案件尚未結案期間獲釋在外，另一人則已在另一案件中被定罪，正等待法院判刑。

除了市區街頭掃毒，執法部門也將行動延伸至毒品供應鏈。警方緝毒組7月29日在阿拉米達縣（Alameda County）執行搜索令，查獲超過8磅、據稱準備運往舊金山的毒品，並逮捕多人。4名屋崙男子隨後被控持有芬太尼意圖販售、運輸及販售管制藥物，以及維持場所供販毒或使用毒品等罪名。