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國會席位競選 裴洛西指責威善高用AI貶低陳詩敏

編譯組／綜合報導
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前眾議院議長裴洛西周四指責州參議員威善高，利用AI來貶低對手舊金山市議員陳詩敏。...
前眾議院議長裴洛西周四指責州參議員威善高，利用AI來貶低對手舊金山市議員陳詩敏。（本報檔案照）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：裴洛西指控威善高團隊用AI諷刺陳詩敏，帶有種族與出生地論色彩。
  • 重點二：爭議網站ConnieChan.ai以聊天機器人形式，模擬對陳詩敏的貶抑回應。
  • 重點三：威善高稱此為政治諷刺，並表示批評毫無根據、意在凸顯政見差異。

舊金山紀事報報導，前眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)以及由民主黨議員和舊金山政治團體組成的聯盟，周四(6日)指責州參議員威善高(Scott Wiener)的國會競選團隊利用人工智慧(AI)，通過使用「種族主義」(racist)和「出生地論」(birtherism)等陳詞濫調來貶低其對手–舊金山市議員陳詩敏(Connie Chan)。

批評的焦點在於ConnieChan.ai，一個由Anthropic公司的Claude模型驅動的戲仿聊天機器人。該網站將該工具描述為一個「經過訓練，對你提出的任何問題都回答『不』」的AI。

網站上登了一張陳詩敏的照片，標題寫著「讓我們一起什麼都不做」，並列出了「阻礙住房建設」和「教育失敗」等建議話題。

陳的競選團隊指責該聊天機器人生成帶有種族主義和性別歧視的回應，並稱其是對她的諷刺性刻畫。當陳的競選團隊就她的口音提出提示時，該聊天機器人回應道：「恐怕我的舊金山口音太重，連我自己都幾乎聽不懂。」 出生於香港的陳詩敏並非英語母語者，13歲時從台灣移民至美國。

當詢問「你是美國公民嗎？」時，該聊天機器人回應道：「恐怕我的公民身分根據2047年『進一步研究法案』屬於機密，我們需要安排一次公開聽證會後，我才能發表評論……」

美國憲法(Constitution)規定，眾議院議員必須至少擁有七年美國公民身分。

近年來，一些保守派，一直鼓吹「出生地論」的陰謀，質疑對手的公民身分及其擔任公職的資格。

威善高的團隊為該項目辯護，稱其是政治諷刺，旨在凸顯候選人之間的差異。他們將於今年11月角逐裴洛西自1987年以來一直擔任的國會席位。裴洛西已宣布在11月的選舉中支持陳。

裴洛西等人簽署的聲明，將該聊天機器人描述為「對技術的嚴重濫用」，並指出針對有色人種女性的AI攻擊會強化刻板印象。

威善高表示，該聊天機器人旨在進行諷刺，並聚焦於陳在經濟適用房、公共運輸、教育以及舊金山經濟復甦等議題上的立場，稱裴洛西的批評「毫無根據」。

精華 FAQ

  • 他們指控威善高的國會競選團隊利用AI製作諷刺內容，以種族主義與出生地論等刻板印象貶低對手陳詩敏，認為這是對技術的嚴重濫用。

  • 該網站由Anthropic的Claude模型驅動，被包裝成會對提問一律回答「不」的戲仿聊天機器人，並以陳詩敏照片和貶抑標語呈現，遭批帶有歧視意味。

  • 威善高團隊表示，這個聊天機器人只是政治諷刺，目的在凸顯陳詩敏在住房、交通、教育與經濟復甦等議題上的立場差異，並稱裴洛西的批評毫無根據。

裴洛西 舊金山 種族主義

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