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Uber自駕計程車今年灣區上路 將提供SUV高檔服務

編譯林思牧／綜合報導
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Nuro網站上，宣稱三家公司的聯手是「顛覆性的合作」。(取材自nuro.ai)
Nuro網站上，宣稱三家公司的聯手是「顛覆性的合作」。(取材自nuro.ai)

AI摘要

文章摘要整理：

Uber宣布今年進軍舊金山灣區自駕計程車市場，主打Lucid製豪華SUV高檔服務，並規劃未來擴展到全球28個城市。

網約車業龍頭優步Uber宣布，今年會在舊金山灣區啟動自駕計程車服務，它和其他自駕計程車服務有何不同呢？

舊金山紀事報報導，Uber將提供的是外觀時尚、舒適度堪比豪華轎車的SUV高檔出行服務。這支由豪華電動車公司Lucid製造的車隊，將駛入Waymo和Zoox等競爭對手的壅塞路段上一較高下。與這些競爭對手一樣，Lucid SUV也將配備感測器和攝影機，用於監測路況，無需人眼即可「看清」路面。

矽谷自駕科技公司Nuro，已與Uber和Lucid合作開發這項技術一段時間。在4日的財報電話會議上，Uber執行長柯斯洛夏希（Dara Khosrowshahi）表示，他對Uber能夠在競爭激烈的市場中輕鬆崛起充滿信心。Uber高層尚未公佈其灣區策略的細節，包括在舊金山營運的具體時間表。不過，他們已經指明了一個方向：到2028年底，在全球28個城市提供自駕叫車服務。

「我們的雄心很簡單，」柯斯洛夏希說，「就是成為領導世界的自駕汽車商業化平台。」在自駕車企業與監管機構針鋒相對，且在應對市中心複雜交通和縱橫交錯的高速公路時屢屢碰壁之際，這樣的目標聽起來或許有些宏偉而大膽。今年夏天，Waymo曾暫時停止了高速公路服務，包括前往舊金山國際機場的行程，以便公司升級軟體，防止無人駕駛汽車誤入施工區域。

儘管Uber未來的道路可能仍充滿挑戰，但其自駕車業務的擴張或許能為消費者提供一種極具吸引力的區域出行新選擇。Lucid的車輛可承載六名乘客，並預留了額外的行李空間，方便高個子的乘客出行。

兩年內，Uber計畫在舊金山推出一批類似卡車的Rivian SUV，進一步擴大其商業版圖。這些車輛足以應付內華達山脈的險峻地形，或是米慎灣的城市擁擠交通。

精華 FAQ

  • Uber在舊金山灣區推出的是高檔SUV自駕叫車服務，強調外觀時尚、乘坐舒適，並以豪華轎車等級的體驗吸引消費者。

  • 這項技術由Uber、Lucid與自駕科技公司Nuro合作開發，使用Lucid製造的電動SUV，車上配備感測器與攝影機，可在無人駕駛下辨識路況。

  • Uber執行長表示，公司希望成為全球領導性的自駕汽車商業化平台，目標是在2028年底前，於全球28個城市提供自駕叫車服務。

灣區 SUV 舊金山

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