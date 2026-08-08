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舊金山電動滑板車戰爭死灰復燃 月違規最高2000次

編譯林思牧／綜合報導
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沃爾瑪網站上販售的這款電動滑板車，售價只有189.99元。(取材自walmart...
沃爾瑪網站上販售的這款電動滑板車，售價只有189.99元。(取材自walmart.com)

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山電動滑板車違規與投訴再度升高，SFMTA雖設下速度與停放限制，但共享車隊及私人車輛仍頻繁在人行道與禁停區違規。

舊金山的電動滑板車戰爭死灰復燃，違規的騎乘者被官方開出極多的罰單

舊金山紀事報報導，近10年前電動滑板車引發的那場鬥爭，如今又在舊金山渡輪大廈外上演。騎乘者在行人、自行車之間穿梭，違規罰單的數量驚人。

站在熙熙攘攘的人群中，無論是購買咖啡還是手工麵包，你都會看到這些兩輪車的身影。它們以驚人的速度在自行車道上飛馳，甚至駛上人行道，閃避農夫市集的攤位和賣玉米粉蒸肉（tamale）的小販，繞過嬰兒車和人力車。對於電動滑板車，人們的看法不一：有人認為它們是便利的交通工具，也有人認為它們是日益嚴重的交通問題。

舊金山交通局SFMTA的數據顯示，隨著共享單車和電動滑板車的普及，它們的違規行為和投訴也持續增加。SFMTA對其微型交通計畫下允許使用的電動滑板車制定了嚴格的限制，包括必須使用道路或專用自行車道，而不能在人行道上行駛；必須遵守每小時15哩的限速；只能停放在人行道邊緣，即所謂的「家具和公用設施區」（furniture and utility zone）。

讓騎乘者遵守這些規則一直是個難題。獲准營運的車輛（包括Lyft Bike、Lime和Spin等公司營運的車隊）每月違規次數在1000到2000次之間，其中電動滑板車違規次數最多。大約一半的違規行為會導致相關公司收到罰單。

值得注意的是，這些數據並未涵蓋「私人擁有」的電動滑板車，SFMTA無權監管這些車輛，而官員表示，這些車輛帶來的挑戰更大。魯莽駕駛的行為，已引發了舊金山警方的密切關注。

東側海濱的旅遊區是電動滑板車最集中的區域，實際上已成為這種時髦的微型交通工具的試驗場。今年1月至7月，近80%的人行道違規罰單都集中在Embarcadero沿線。其他罰單則與非法停放的電動滑板車有關，這些車輛有時被鎖在花壇上，有時被塞在路緣坡道上，容易絆倒行人。

這些數字說明了迪維諾（Ron Divino）每天親身經歷的爭奪空間的混戰。迪維諾是East Cut社區的居民，他經常坐在輪椅上自己推上Embarcadero。他描述說，每當電動滑板車呼嘯而來時，他都會感到一陣恐慌。

精華 FAQ

  • SFMTA數據顯示，獲准營運的共享微型交通車輛每月違規約有1000到2000次，其中電動滑板車最常違規，約一半案例會被開罰單。

  • 電動滑板車必須行駛在道路或專用自行車道，不能上人行道，時速上限為15哩，停放時也只能放在人行道邊緣的家具和公用設施區。

  • 東側海濱的Embarcadero違規最集中，今年1月至7月近80%的人行道罰單都在此發生；輪椅居民迪維諾也表示，滑板車呼嘯而過讓他經常感到恐慌。

舊金山 罰單

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