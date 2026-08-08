希爾斯堡豪宅7000萬成交 刷新當地紀錄 買家任職AI業

「夏日莊園」占地12.33英畝，室內生活空間寬裕，建築群包含主樓、客樓及運動館。戶外園區設施豐富，包含游泳池、活動草坪、露天劇場、精緻花園，以及可用於多種球類或遊戲場地。（取材自谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 灣區希爾斯堡豪宅「夏日莊園」以7000萬元售出，較當地舊紀錄翻倍，買家為AI業從業者，凸顯科技財富持續推高頂級住宅市場。

舊金山 紀事報報導，據地產代理人透露，位於灣區 中半島希爾斯堡（Hillsborough）的一棟占地遼闊的豪宅 ，日前以7000萬元高價售出，直接將當地先前的住宅銷售紀錄翻倍。

金門蘇富比國際房產（Golden Gate Sotheby′s International Realty）經紀人吉爾森（Jenn Gilson）表示，這棟位於3000 Ralston Ave.、名為「夏日莊園」（Villa de Verano）的物業已於周四正式完成交屋。

吉爾森指出，希爾斯堡先前的住宅最高成交紀錄為3500萬元。她形容這筆交易是今年截至目前北加州公開報導中金額最高的住宅銷售案。

這筆交易反映出科技財富持續重塑舊金山半島的頂級豪宅市場；在當地，莊園級房產的售價動輒遠超大多數灣區買家的承受範圍。

吉爾森透露，買家任職於人工智慧（AI）產業，不過買方的具體身分並未公開。

根據地產掛牌資料，「夏日莊園」位於聖馬刁縣，占地12.33英畝，室內生活空間高達1萬7016平方呎。整座莊園建築群包含一座1萬2404平方呎的主樓、一棟客樓以及一座運動館。

該物業由名列「建築摘要」（Architectural Digest）AD100榜單的建築師斯庫曼（Andrew Skurman）與設計師塔克（Suzanne Tucker）共同操刀設計。戶外園區設施極為豐富，包含游泳池、大型活動草坪、露天劇場、精緻花園，以及可用於網球、匹克球、排球、羽毛球、義大利滾球、馬蹄鐵遊戲與沙壺球的專用場地。

該莊園先前曾以私人方式推廣，隨後於今年2月正式公開掛牌求售，當時開價為8800萬元。

賣方的身分同樣未被透露。