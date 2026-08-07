我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1度3毛…紐約電費全美第3高 居民火大：付不起

共和黨州擴大執法 這一州無證持白卡將通報DHS

Vogue World 2027落腳舊金山 溫圖爾：這座城市與眾不同

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Vogue World集結時裝秀、音樂演出及其他跨界表演，向來吸引知名藝人與時尚...
Vogue World集結時裝秀、音樂演出及其他跨界表演，向來吸引知名藝人與時尚產業人士參與。（取自Vogue官网）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Vogue World 2027確定移師舊金山舉行，成為全球時尚盛事新主場。
  • 重點二：溫圖爾稱舊金山多元、創新且勇於改變，與Vogue價值高度契合。
  • 重點三：羅偉盼以活動帶動城市復甦，吸引訪客並支持在地文化經濟。

國際時尚界重要盛事「Vogue World」6日確認，將於2027年移師舊金山舉行。康泰納仕（Condé Nast）全球內容長、前Vogue總編輯溫圖爾（Anna Wintour）表示，舊金山擁有多元社區、藝術活力、創造力與勇於改變的精神，是舉辦這項活動的理想場地。

「Vogue相信應該與城市共同慶祝，而舊金山是與眾不同的城市，」溫圖爾在聲明中說。她指出，這裡有不同社區並肩生活，人們熱愛藝術、創意，也不畏改變；舊金山既有反叛精神，也充滿驚人的創新能量，長期堅持自身價值與信念，因此「Vogue World 2027」將在此舉行。

Vogue於6日在自家平台公布該消息。這項一年一度、為期一天的時尚與流行文化盛會，2022年為慶祝Vogue創刊130周年首度在紐約登場，之後先後前往倫敦、巴黎及好萊塢，今年9月則將在米蘭舉行。

Vogue World集結時裝秀、音樂演出及其他跨界表演，向來吸引知名藝人與時尚產業人士參與。外界從今年3月便傳出活動可能落腳舊金山，當時市長羅偉（Daniel Lurie）的公開行程顯示，他曾兩度與溫圖爾會面；市長行程紀錄也顯示，雙方7月19日曾舉行視訊會議。

溫圖爾與其他「Vogue」工作人員6月底再度到訪舊金山，期間曾現身北灘（North Beach）及卡斯楚劇院（Castro Theatre）。她在同一趟行程中，亦出席由市府禮賓長庫爾特（Penny Coulter）主辦的雞尾酒會，擔任主賓。

羅偉表示，創造力與自由表達一直是舊金山前進的引擎，這股精神將在Vogue World 2027完整呈現。目前參與活動的設計師及地方組織尚未公布，但過去的活動通常會邀集與主辦城市有淵源的時裝品牌。

羅偉表示，藝術與文化正推動舊金山復甦；憑藉具才華的設計師、音樂人、創意企業，以及背後的藝術工作者與勞工，遊客正重返舊金山，城市經濟也逐漸回升。他說，Vogue World將支持這些創意人才和產業，進一步壯大整個文化生態系統。

對於外界長年將舊金山與科技業的休閒穿著風格連結，或從巴尼斯紐約（Barneys New York）、Nordstrom、Bloomingdale’s及Saks Fifth Avenue等百貨零售業關店現象來看待舊金山零售市場，該市獲選主辦這場時尚盛事或許令人意外。不過，舊金山的時尚歷史深厚，至今仍持續發展。

舊金山最具代表性的時尚企業包括牛仔褲先驅Levi Strauss & Co.，以及旗下擁有Banana Republic、Athleta等品牌的Gap Inc.。兩家公司疫情後均展現復甦勢頭。Levi’s受到碧昂絲2024年專輯「Cowboy Carter」歌曲「Levii’s Jeans」帶動，Gap Inc.則在現任執行副總裁兼創意總監在波森（Zac Posen）的帶領下尋求新定位。波森同時擔任Old Navy首席創意長。

羅偉指出，引進Vogue World是市府推動城市復興的一環。他說，舉辦大型國際活動可吸引訪客、支持在地商家，並創造收入以支應市民所需公共服務。舊金山已透過超級盃與世界盃展現這項效果，Vogue World將是另一個向世界展示舊金山正在崛起的機會。

精華 FAQ

  • 溫圖爾表示，舊金山擁有多元社區、藝術活力、創造力與反叛精神，且長期堅持自身價值，與Vogue想透過活動慶祝城市文化的理念非常契合。

  • Vogue World 2022年首度在紐約登場，之後依序前往倫敦、巴黎與好萊塢，今年9月則將先在米蘭舉行，再於2027年移師舊金山。

  • 市長羅偉認為，Vogue World可吸引國際訪客、支持在地商家與創意人才，並透過大型活動帶動城市經濟回升，進一步展現舊金山復甦中的文化能量。

舊金山

上一則

Trader Joe's夏季限定蜜桃茶 加鮮奶更好喝

下一則

AI熱潮推高住房需求 屋崙租客優惠不再 7月房租上漲

延伸閱讀

舊金山日本城街頭文化節登場 估吸引數萬人

舊金山日本城街頭文化節登場 估吸引數萬人
舊金山50年「Semicon West」科技大會 明年起移師鳳凰城

舊金山50年「Semicon West」科技大會 明年起移師鳳凰城
舊金山市長羅偉「重整市政廳」 3改革提案登選票

舊金山市長羅偉「重整市政廳」 3改革提案登選票
Lyft共享單車計畫 舊金山再續5年 預計增加60站點、1000輛單車

Lyft共享單車計畫 舊金山再續5年 預計增加60站點、1000輛單車
海灣大橋隧道擬更名 紀念舊金山傳奇人物與跨海大橋先驅

海灣大橋隧道擬更名 紀念舊金山傳奇人物與跨海大橋先驅

熱門新聞

佛利蒙警方正在調查一起嚴重的住宅失竊案，受害者家中價值高達232萬美元的現金及貴重物品已被偷一空。（路透）

佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息

2026-08-04 13:36
夫妻倆聯手創業，林培霖（左）分享WUSHILAND的代表–四季春珍波椰，陳安婷（右）則最鍾情波霸奶茶。（記者王湘涵/攝影）

東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區

2026-08-02 02:19
值得注意的是，各州在年齡門檻、收入限制、申請程序及減免幅度方面差異甚大。有意申請者可向所在地縣政府、稅務單位或估值官辦公室（Assessor's Office）查詢最新規定。圖為洛杉磯縣估值官辦公室官網。（取自洛杉磯縣估值官辦公室官網）

長者房產稅減免 每年可省數千元 未主動申請恐失效

2026-08-03 02:18
食品暨藥物管理局（FDA）通報，至少1947人染病、98人住院；該數字尚未納入密州兩宗死亡案。Taylor Farms召回銷往至少27個州的餐廳、零售商及餐飲業者的美生菜及混合生菜。(谷歌街景）

吃生菜致兩人腹瀉而死 加州供應商生菜爆發環孢子蟲疫情

2026-08-03 18:53
阿賽頓（Atherton）重新奪回全美國房價最昂貴郵遞區號桂冠。(Google Maps)

這城市因AI重奪全美最貴郵遞區 房價中位數近千萬

2026-07-31 18:09
舊金山米慎高中的柏克萊加大錄取率冠加州，但許多學生畢不了業，反映出不看SAT和ACT成績造成的影響。(取材自柏克萊加大臉書)

柏加大錄取率金山米慎高中冠加州 但畢業難 原因是這個

2026-07-31 02:20

超人氣

更多 >
挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法
住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好
屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺

屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺
川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍
好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯

好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯