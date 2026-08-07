Vogue World 2027落腳舊金山 溫圖爾：這座城市與眾不同

Vogue World集結時裝秀、音樂演出及其他跨界表演，向來吸引知名藝人與時尚產業人士參與。（取自Vogue官网）

AI重點 文章重點整理： 重點一： Vogue World 2027確定移師舊金山舉行，成為全球時尚盛事新主場。

Vogue World 2027確定移師舊金山舉行，成為全球時尚盛事新主場。 重點二： 溫圖爾稱舊金山多元、創新且勇於改變，與Vogue價值高度契合。

溫圖爾稱舊金山多元、創新且勇於改變，與Vogue價值高度契合。 重點三：羅偉盼以活動帶動城市復甦，吸引訪客並支持在地文化經濟。

國際時尚界重要盛事「Vogue World」6日確認，將於2027年移師舊金山 舉行。康泰納仕（Condé Nast）全球內容長、前Vogue總編輯溫圖爾（Anna Wintour）表示，舊金山擁有多元社區、藝術活力、創造力與勇於改變的精神，是舉辦這項活動的理想場地。

「Vogue相信應該與城市共同慶祝，而舊金山是與眾不同的城市，」溫圖爾在聲明中說。她指出，這裡有不同社區並肩生活，人們熱愛藝術、創意，也不畏改變；舊金山既有反叛精神，也充滿驚人的創新能量，長期堅持自身價值與信念，因此「Vogue World 2027」將在此舉行。

Vogue於6日在自家平台公布該消息。這項一年一度、為期一天的時尚與流行文化盛會，2022年為慶祝Vogue創刊130周年首度在紐約登場，之後先後前往倫敦、巴黎及好萊塢，今年9月則將在米蘭舉行。

Vogue World集結時裝秀、音樂演出及其他跨界表演，向來吸引知名藝人與時尚產業人士參與。外界從今年3月便傳出活動可能落腳舊金山，當時市長羅偉（Daniel Lurie）的公開行程顯示，他曾兩度與溫圖爾會面；市長行程紀錄也顯示，雙方7月19日曾舉行視訊會議。

溫圖爾與其他「Vogue」工作人員6月底再度到訪舊金山，期間曾現身北灘（North Beach）及卡斯楚劇院（Castro Theatre）。她在同一趟行程中，亦出席由市府禮賓長庫爾特（Penny Coulter）主辦的雞尾酒會，擔任主賓。

羅偉表示，創造力與自由表達一直是舊金山前進的引擎，這股精神將在Vogue World 2027完整呈現。目前參與活動的設計師及地方組織尚未公布，但過去的活動通常會邀集與主辦城市有淵源的時裝品牌。

羅偉表示，藝術與文化正推動舊金山復甦；憑藉具才華的設計師、音樂人、創意企業，以及背後的藝術工作者與勞工，遊客正重返舊金山，城市經濟也逐漸回升。他說，Vogue World將支持這些創意人才和產業，進一步壯大整個文化生態系統。

對於外界長年將舊金山與科技業的休閒穿著風格連結，或從巴尼斯紐約（Barneys New York）、Nordstrom、Bloomingdale’s及Saks Fifth Avenue等百貨零售業關店現象來看待舊金山零售市場，該市獲選主辦這場時尚盛事或許令人意外。不過，舊金山的時尚歷史深厚，至今仍持續發展。

舊金山最具代表性的時尚企業包括牛仔褲先驅Levi Strauss & Co.，以及旗下擁有Banana Republic、Athleta等品牌的Gap Inc.。兩家公司疫情後均展現復甦勢頭。Levi’s受到碧昂絲2024年專輯「Cowboy Carter」歌曲「Levii’s Jeans」帶動，Gap Inc.則在現任執行副總裁兼創意總監在波森（Zac Posen）的帶領下尋求新定位。波森同時擔任Old Navy首席創意長。

羅偉指出，引進Vogue World是市府推動城市復興的一環。他說，舉辦大型國際活動可吸引訪客、支持在地商家，並創造收入以支應市民所需公共服務。舊金山已透過超級盃與世界盃展現這項效果，Vogue World將是另一個向世界展示舊金山正在崛起的機會。