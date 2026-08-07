屋崙未滿10歲童開車肇事 女行人命危

AI重點 文章重點整理： 重點一： 屋崙6日上午發生未滿10歲童開車撞人罕見事故。

屋崙6日上午發生未滿10歲童開車撞人罕見事故。 重點二： 車輛先與對向車碰撞後失控，撞上斑馬線女行人。

車輛先與對向車碰撞後失控，撞上斑馬線女行人。 重點三：女行人命危送醫，兩名兒童穩定，父母配合調查。

屋崙 6日上午發生一起罕見車禍，兩名未滿10歲兒童自行開走家長汽車，其中一人駕車在街上與另一輛車碰撞後失控，撞上一名正在斑馬線上牽狗過街的女子。女子傷勢嚴重，目前情況危急。

根據NBC灣區 新聞報導，事故約於上午9時30分發生在35th Avenue與Mangels Avenue一帶，鄰近580號州際公路。警方表示，兩名兒童所在車輛當時沿35th Avenue向北行駛，與一輛迎面而來的汽車發生碰撞後失去控制，隨後撞上正在斑馬線上牽狗過街的30多歲女子。女子隨後被送往醫院救治。車內兩名兒童也被送醫，情況穩定。警方證實，其中一名兒童是駕駛，另一人則是乘客。

ABC7引述兩名兒童的親屬表示，孩子疑似趁父母睡覺時拿走車鑰匙，並將汽車開離住處數個街區。親屬表示，目前仍不清楚孩子為何會開走汽車，也不知道他們如何操作車輛。警方則表示，兩名兒童的父母已被聯絡，目前正配合調查，事故原因仍在進一步釐清。

根據加州 車輛管理局（DMV）規定，未滿18歲者至少須年滿15歲半，才能申請學習駕照，並須完成駕駛教育等相關要求。若要取得未成年臨時駕照，則至少須年滿16歲，並符合持有學習駕照至少6個月、完成駕駛訓練等條件。

至於未成年子女駕車肇事後，家長是否須承擔責任，仍須視個案情況而定。根據加州車輛法第17708條，即使未成年人沒有駕照，若是在父母或監護人明示或暗示允許下駕駛，因駕駛過失或不法行為造成損害，父母或監護人可能須與未成年人共同承擔相關民事責任。

目前警方尚未表示這起事故中的父母曾允許兩名兒童駕車，因此是否涉及相關法律責任，仍有待調查釐清。