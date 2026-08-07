佛斯特市大火60人流離失所 男子涉因瓦斯爐釀災被捕

火災疑由陽台上一個無人看管的丙烷瓦斯烤爐引發，一名相關男子被警方拘捕，案件仍在調查中。（受訪者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 佛斯特市一處共管公寓大火疑由陽台未看管的丙烷瓦斯烤爐引發，警方拘捕居民湯普金斯，火災導致60人流離失所並造成4名消防員受傷。

佛斯特市（Foster City）共管公寓大火起火原因6日公布。警方表示，火災疑由陽台上一個無人看管的丙烷瓦斯烤爐引發，一名相關男子被警方拘捕，案件仍在調查中。

佛斯特市警局表示，被捕男子為當地居民湯普金斯（Keith Tompkins）。警方與聖馬刁聯合消防局（San Mateo Consolidated Fire Department）共同調查後，將他逮捕。

這起火災發生在上周日下午，地點位於Sea Spray Lane 815號的多層共管公寓大樓。火勢嚴重損毀建築物，所有住戶均安全撤離，但有四名消防員在救火期間受傷並接受治療。

美國紅十字會表示，火災導致60人無家可歸。市府5日宣布，初步調查顯示，火源是一具放在外側陽台、未受看管的丙烷瓦斯烤爐。

警方指控湯普金斯涉嫌非法引發火災並造成消防員受傷、妨礙或延誤警方調查，以及故意抗拒、妨礙或延誤消防火災調查。市府表示，他在未發生衝突的情況下被拘捕，並被送往聖馬刁縣監獄羈押。他其後已繳交保釋金，並於周三獲釋。

湯普金斯周四接受NBC灣區電話訪問時表示，目前情況「很困難」，但不確定自己是否適合對外發言。他在火災後曾多次於受災公寓外接受採訪。聖馬刁縣地檢處周四表示，尚未收到完整案件卷宗。地檢長證實逮捕行動，但將等待警方完成後續調查，再決定下一步處理。