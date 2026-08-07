舊金山兩房月租6000元？真實行情其實差很大

Zumper網站上列出的部分出租公寓。(Zumper網站截屏)

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山兩臥公寓租金中位數衝上6000元，但這主要來自Zumper平台的高價房源樣本，並不等於全市租金全面暴漲。

舊金山 兩臥公寓租金 中位數真的漲到6000元嗎？租屋網站報告只揭露了部分真相。

舊金山紀事報報導，上述的消息一出，新聞媒體和社群媒體上立刻充斥著哀嘆：根據一家租屋網站，舊金山「兩臥公寓」的租金中位數在7月首次突破每月6000元。「但我們想說，先別急。那份報告沒錯，但它只揭露了部分真相。」

6020元的租金中位數是舊金山的最高紀錄，也是全美最高的，主要反映的是一種特定類型的高價房源。這個令人瞠目結舌的數字來自加州 租屋資訊平台Zumper。這個平台同時公布的舊金山整體租金中位數為4290元。

與其他房源平台一樣，Zumper的資料來自其網站上列出的房源（無論這些房源是否正在出租）。但這些房源往往是面積更大、由專業公司管理的出租屋，這類房源通常租金更高，並且集中在住宅開發較為密集的社區。在舊金山，這些社區位於南市場區及其周邊。

例如，如果僅參考Zumper平台上的兩房租金中位數，您很可能最終會找到像Avalon at Mission Bay這樣的大型多戶住宅區，那裡的兩房公寓月租金在6500元到8000元之間。但這會忽略大量未使用這個平台發布的房源，包括許多老舊的「夫妻店」出租房，這些房源的租金通常較低。

Zumper對租金資料的放任態度與其他房源公司採用的方法截然不同。Zillow和Apartment List都使用美國人口普查局的估算數據對自身數據進行加權，以使結果更能反映城市房屋類型的實際情況。它們還會考慮單一單位的價格歷史，從而控制諸如社區和配套設施等因素隨時間的變化。這意味著它們的估價更有可能反映租金的實際變動，而不是市場上新增房源類型的變化。

Zumper則完全不同。這家公司聲稱，透過不處理數據，其報告能更能反映租屋者在市場上應該看到的房源情況。但正如經濟學家科特賴特(Joe Cortright)在他的部落格中指出的那樣，那個市場僅包含Zumper平台上的房源。