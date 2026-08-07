我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨州擴大執法 這一州無證持白卡將通報DHS

川普再限出生公民權 打擊生育旅遊…今日5件事

舊金山兩房月租6000元？真實行情其實差很大

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Zumper網站上列出的部分出租公寓。(Zumper網站截屏)
Zumper網站上列出的部分出租公寓。(Zumper網站截屏)

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山兩臥公寓租金中位數衝上6000元，但這主要來自Zumper平台的高價房源樣本，並不等於全市租金全面暴漲。

舊金山兩臥公寓租金中位數真的漲到6000元嗎？租屋網站報告只揭露了部分真相。

舊金山紀事報報導，上述的消息一出，新聞媒體和社群媒體上立刻充斥著哀嘆：根據一家租屋網站，舊金山「兩臥公寓」的租金中位數在7月首次突破每月6000元。「但我們想說，先別急。那份報告沒錯，但它只揭露了部分真相。」

6020元的租金中位數是舊金山的最高紀錄，也是全美最高的，主要反映的是一種特定類型的高價房源。這個令人瞠目結舌的數字來自加州租屋資訊平台Zumper。這個平台同時公布的舊金山整體租金中位數為4290元。

與其他房源平台一樣，Zumper的資料來自其網站上列出的房源（無論這些房源是否正在出租）。但這些房源往往是面積更大、由專業公司管理的出租屋，這類房源通常租金更高，並且集中在住宅開發較為密集的社區。在舊金山，這些社區位於南市場區及其周邊。

例如，如果僅參考Zumper平台上的兩房租金中位數，您很可能最終會找到像Avalon at Mission Bay這樣的大型多戶住宅區，那裡的兩房公寓月租金在6500元到8000元之間。但這會忽略大量未使用這個平台發布的房源，包括許多老舊的「夫妻店」出租房，這些房源的租金通常較低。

Zumper對租金資料的放任態度與其他房源公司採用的方法截然不同。Zillow和Apartment List都使用美國人口普查局的估算數據對自身數據進行加權，以使結果更能反映城市房屋類型的實際情況。它們還會考慮單一單位的價格歷史，從而控制諸如社區和配套設施等因素隨時間的變化。這意味著它們的估價更有可能反映租金的實際變動，而不是市場上新增房源類型的變化。

Zumper則完全不同。這家公司聲稱，透過不處理數據，其報告能更能反映租屋者在市場上應該看到的房源情況。但正如經濟學家科特賴特(Joe Cortright)在他的部落格中指出的那樣，那個市場僅包含Zumper平台上的房源。

精華 FAQ

  • 這個6000元以上的數字來自Zumper網站列出的房源，反映的是集中在南市場區等地的大型高價出租社區，因此偏向高端市場，並非全市所有兩房租金的平均狀況。

  • 因為Zumper只統計自家網站上的刊登房源，這些多是較大、由專業公司管理的出租屋，會排除許多老舊、較便宜的房源，所以結果容易高估整體市況。

  • Zillow和Apartment List會用人口普查局估算數據加權，並納入單位價格歷史來控制房型與配套差異；Zumper則不做修正，因此較像是平台內房源樣本的呈現。

租金 加州 舊金山

上一則

AI熱潮推高住房需求 屋崙租客優惠不再 7月房租上漲

延伸閱讀

灣區房租一路飆升 高薪華人也吃不消

灣區房租一路飆升 高薪華人也吃不消
舊金山買斷租約潮 房東竟出價12萬請租客搬走

舊金山買斷租約潮 房東竟出價12萬請租客搬走
加州聖荷西買屋成本 幾乎是租屋的4倍

加州聖荷西買屋成本 幾乎是租屋的4倍
金山租房騙局 自認精明的華裔科技人也上當 損失1.8萬元

金山租房騙局 自認精明的華裔科技人也上當 損失1.8萬元
8月起調高房租上限 洛杉磯最高可漲8.7%

8月起調高房租上限 洛杉磯最高可漲8.7%

熱門新聞

佛利蒙警方正在調查一起嚴重的住宅失竊案，受害者家中價值高達232萬美元的現金及貴重物品已被偷一空。（路透）

佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息

2026-08-04 13:36
夫妻倆聯手創業，林培霖（左）分享WUSHILAND的代表–四季春珍波椰，陳安婷（右）則最鍾情波霸奶茶。（記者王湘涵/攝影）

東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區

2026-08-02 02:19
值得注意的是，各州在年齡門檻、收入限制、申請程序及減免幅度方面差異甚大。有意申請者可向所在地縣政府、稅務單位或估值官辦公室（Assessor's Office）查詢最新規定。圖為洛杉磯縣估值官辦公室官網。（取自洛杉磯縣估值官辦公室官網）

長者房產稅減免 每年可省數千元 未主動申請恐失效

2026-08-03 02:18
食品暨藥物管理局（FDA）通報，至少1947人染病、98人住院；該數字尚未納入密州兩宗死亡案。Taylor Farms召回銷往至少27個州的餐廳、零售商及餐飲業者的美生菜及混合生菜。(谷歌街景）

吃生菜致兩人腹瀉而死 加州供應商生菜爆發環孢子蟲疫情

2026-08-03 18:53
阿賽頓（Atherton）重新奪回全美國房價最昂貴郵遞區號桂冠。(Google Maps)

這城市因AI重奪全美最貴郵遞區 房價中位數近千萬

2026-07-31 18:09
舊金山米慎高中的柏克萊加大錄取率冠加州，但許多學生畢不了業，反映出不看SAT和ACT成績造成的影響。(取材自柏克萊加大臉書)

柏加大錄取率金山米慎高中冠加州 但畢業難 原因是這個

2026-07-31 02:20

超人氣

更多 >
挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法
住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好
屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺

屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺
川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍
好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯

好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯