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AI熱潮推高住房需求 屋崙租客優惠不再 7月房租上漲

編譯組／綜合報導
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屋崙的租客曾占據上風，但如今市場形勢正對他們不利。(Google Maps)
屋崙的租客曾占據上風，但如今市場形勢正對他們不利。(Google Maps)

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山AI熱潮外溢帶動屋崙租屋市場回溫，7月租金明顯上漲，房東優惠縮水，部分租客面臨競價與更高續租成本。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在過去的幾年裡，為了填補空置的公寓，屋崙的房東們會提供租客靈活的入住日期，協商租金，並給予最高相當於三個月免租期的優惠。如今，這種力量平衡似乎正在發生轉變。

隨著舊金山人工智慧（AI）熱潮推高住房需求和租金，部分壓力正向東越過海灣蔓延。據Apartment List數據顯示，7月屋崙一居室公寓的租金中位數達到2077元，較去年同期上漲13%。僅7月份，屋崙的租金就上漲了3.4%，在全美100個最大城市中，月漲幅僅次於舊金山，位居第二。

如今，屋崙的租客們開始目睹過去一年在舊金山上演的那些噩夢般的租房場景：開放看房活動吸引的人潮寥寥；房東們慫恿潛在租客參與競價戰；一些財力雄厚的租客甚至提出預付整年房租。而那些住在租金受控公寓裡的租客則猶豫不決，因為他們深知，現在簽租約很可能意味著「花更多錢住得更差」。在整個阿拉米達縣，2026年前七個月的驅逐申請量較去年同期增長了4%。

儘管如此，屋崙的租房市場仍遠低於疫情前的峰值。2020年初，屋崙一居室的租金中位數為2356元，按通膨調整後的元計算為3038元，比目前高出約34%。

屋崙一直難以重拾疫情前的發展勢頭，儘管屋崙的生活質量有所提升，但房東們表示，租客們選擇這裡，與其說是被屋崙本身的吸引力所吸引，不如說是看中了它毗鄰舊金山的地理位置；許多人為從該地區通勤而來，被屋崙比舊金山低約45%的租金所吸引。

但求租者們發現，目前態勢與疫情期間的蕭條景象相去甚遠，一位位於市中心新樓盤的租客表示，去年他簽下了一套月租3837元的一居室租約，附帶兩個月免租期，這使得他的實際淨租金降至3254元。上個月，他收到通知，稱房租將上漲至每月4100元。管理方仍向他提供了一項激勵措施：500元的一次性簽約抵扣，相當於每月減免41元。這位租客因目前正在申請新租房，他最終決定搬離。

不過，並非所有地方的競爭都如此激烈。在屋崙最受歡迎的Grand Lake、Temescal和Montclair社區之外，許多租客表示，他們仍然能找到划算的房源。在舊金山，同樣的預算只能租到面積只有一半的房子，而且地段離商業區要遠得多。

精華 FAQ

  • 主要原因是舊金山AI熱潮推升區域住房需求，部分壓力外溢到屋崙，帶動租客競爭加劇，房東也因此提高租金並減少過去常見的免租與折扣優惠。

  • Apartment List數據顯示，7月屋崙一居室公寓租金中位數為2077元，較去年同期上漲13%，單月也上漲3.4%，在全美100個大城市中僅次於舊金山。

  • 雖然整體回溫，屋崙租金仍低於疫情前高點，部分社區外仍有划算房源可找；但租客已開始面對競價戰、續租大漲與驅逐申請增加等壓力。

屋崙 租客 舊金山

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