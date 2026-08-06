11月地方選舉升溫 市政改革到Muni經費… 羅偉面臨重要政治考驗

距離11月3日地方選舉不到三個月，舊金山各項公投案及市議員選戰逐漸升溫。（記者李怡╱攝影）

距離11月3日地方選舉不到三個月，舊金山 選戰逐漸升溫。除了多個市議員席次改選外，多項攸關市政運作、公共交通、住房政策及市府改革的公投 案也將交由選民決定。隨著各陣營陸續展開募款、廣告宣傳及街頭造勢，今年秋天的選戰，將成為市長羅偉 （Daniel Lurie）上任以來首次面對的重要政治考驗。

其中最受矚目的，是羅偉主推「重整市政廳」（Clean Up City Hall）三項市憲改革提案。三項提案分別聚焦於簡化市府採購流程、強化市長對行政部門的管理權，以及改革地方公投制度，希望減少繁瑣行政程序，提高市府施政效率。

羅偉表示，目前舊金山市憲章超過500頁，長年累積大量規範，導致決策效率低落，也增加市政成本，因此希望藉由改革讓市府運作更有效率。

反對者則擔心，部分提案可能擴大市長權力，削弱市議會及市民參與公共政策的影響力。

除了市政改革，今年另一項備受關注的公投案，則是攸關Muni未來營運的專案。支持者希望透過新增地產稅，每年為Muni挹注約1.87億美元經費；反對者則認為，增加新稅收將提高居民負擔。

住房議題同樣將成為選戰焦點。今年選票中包括擴大可負擔住房信託基金、調整部分住房稅收用途，以及成立公共銀行等提案，涉及未來數十億美元公共資金配置，也反映舊金山持續面臨住房供給不足與居住成本高昂等挑戰。

分析人士指出，今年11月選舉雖不像市長或總統大選般受到全國矚目，但每一項地方公投都與居民日常生活息息相關，從市府行政效率、公共交通、住房供給到地方治理模式，都可能影響未來數年舊金山的發展方向。對羅偉而言，這場選舉也將成為檢驗其改革路線能否獲得市民支持的重要指標。