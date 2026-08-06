金山租房騙局 自覺精明的華裔科技人也中招 損失1.8萬元

舊金山一位華裔科技人士落入精心策畫的房地產騙局中，損失超過1.8萬美元。（美聯社）

28歲的陳先生（Alvin Tran，音譯）及友人在舊金山 苦尋新住處數周未果後，突然在房地產網站Zillow上看到一個位於Duboce Triangle 15街的單位出租。這棟新裝修過的房子照片看起來很真實，廣告列出了它的優缺點，每月租金 6200美元也符合市場行情。

舊金山標準（San Francisco Standard）表示，隔天7月25日一早，陳先生繼續在網上尋找新住處，卻在Craigslist上看到與Zillow相同的15街出租單位。陳先生說：「我以為，這個房地產經紀人只是同時在兩個平台上登廣告。」

儘管Craigslist長期以來充斥著大量詐騙訊息，但五年前從西雅圖搬到舊金山的陳先生卻在這個平台上運氣不錯，找到了兩個住處，他在簽約第一個住處前，甚至完全沒有先去實地看過，完全相信經紀人透過FaceTime帶他看房的影片。

在發訊息給Craigslist廣告幾小時後，陳先生收到一封來自Craigslist匿名轉發的郵件，寄件人自稱是經紀人James。James邀請陳先生當天去參觀，這個開放日的訊息在Zillow和Craigslist上都一模一樣。

當陳先生走進15街這棟房子時，一位自我介紹是Jim的經紀人向他表示，這棟大樓以前是其祖父母的。

陳先生說：「由於當時看房的人很多，我沒有太多時間和他單獨談話。我想，既然我已經和我認為是同一個人的人聯絡過了，就沒有必要再確認一次。」於是，陳先生從Jim那裡拿了一份租屋申請表後就離開。

過了幾小時，陳先生發電郵給Craigslist的James（他以為和Jim是同一人），詢問他是否能提供一個電郵地址，他好發申請表過去。James於是給了陳先生一個Gmail地址，陳先生便將填好的申請表寄了過去。

隔天凌晨3時許，James發電郵給陳先生表示已決定將房子租給他及其室友，要陳先生簽署一份寫明房東是Basuino Dunlap和Leyder Junco Barranco的租賃協議，並要陳先生支付兩筆電匯款，包括1萬2400美元作為頭兩個月租金，以及6200美元的保證金，並指示陳先生將錢存入Barranco的富國銀行帳戶。

陳先生於是嘗試匯款，卻收到富國銀行的錯誤訊息。他發簡訊給James，James告訴他銀行網站故障了。陳先生不太放心，又打電話到富國銀行，客服代表告訴他，公司確實遭遇網路故障問題，而且會持續一整天，陳先生這才放下心來。

James後來要求陳先生將錢匯到藍藤銀行（Bluevine Bank）名為JNDNUA International的帳戶。陳先生便匯了共1萬8600美元到這個帳戶。

7月30日，陳先生依約前往新住處拿鑰匙，卻始終等不到房東出現，這才知道自己被騙了。

職業是科技公司產品設計師的陳先生在舊金山住了五年，他說：「我自覺蠻精明，但我覺得大部分人遇到這種情況都會上當受騙。」