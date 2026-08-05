金山無人機、監視器助警辦案 72%選民支持

GrowSF公布的民調顯示，72%受訪選民支持警方在進行中的調查中使用無人機和即時攝影機，僅25%反對。（取自舊金山警局官網）

舊金山 最新民調 顯示，絕大多數選民轉而支持警方使用無人機 和監控攝像頭協助辦案。兩年前，選民以微弱差距通過擴大警方使用監控攝像頭權限的提案，新的調查結果表明，民眾對此一議題的態度出現明顯轉變。

由億萬富豪支持的政治倡議團體GrowSF公布民調，72%受訪選民支持警方在進行中的調查中使用無人機和即時攝影機，僅25%反對。支持者認為此類科技可協助警方在嫌犯犯案時將其逮捕。

舊金山2019年通過的法規，使得警方難以使用無人機或在市內裝設監控攝像頭，並被視為全美對政府監控最嚴格的規範之一。2024年，選民以54%對46%的些微差距通過E提案，改變了相關限制。

舊金山民主黨和美國公民自由聯盟當時反對該提案，認為它將大幅擴張警方監控，並危及公民權利。

提案通過後，舊金山警局在地方億萬富豪拉森（Chris Larsen）的支持下購置無人機，並稱其為「改變遊戲規則」的工具。警局也經常在社群媒體發布影片，展示警方如何利用無人機逮捕涉嫌砸車竊盜的嫌犯。

GrowSF於2020年由科技業人士巴西歐（Steven Bacio）和阿加瓦爾（Sachin Agarwal）創立。這個政治倡議團體過去曾獲創投家莫里茲（Michael Moritz）、Ripple共同創辦人拉森及Y Combinator執行長陳嘉興（Garry Tan）等人資助。

這項民調由FM3 Research於7月8日至19日間進行，訪問662名舊金山市的可能投票者，誤差範圍為正負4.9個百分點。結果顯示，選民對監控科技的接受度自E提案通過以來明顯提高。

其中，68%受訪者支持使用無人機監控毒品使用嚴重地區；64%支持在田德隆區和教會區的露天毒品市場「任何時間」使用攝影機監控。

巴西歐在新聞稿中表示，民調傳達出「明確」訊息：居民希望市府領導人繼續讓警察局現代化，並部署一切有效工具，以保障居民及其家庭安全。

民調也顯示，選民對市長羅偉執政下的城市發展方向的看法分歧。逾40%受訪者認為，過去一年街頭垃圾、無家可歸及公開吸毒情況已有改善；但略過半數認為，無家可歸和公開吸毒問題持平或惡化。

在其他議題上，81%的受訪者認為住房與租金是極其重要或非常嚴重的問題，80%對生活成本抱持相同看法。僅10%的選民認為城市開發過度是問題。