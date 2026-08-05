我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密西根民主黨參議員初選 開票91% 薩依德暫時領先史蒂文斯

48小時內見分曉 川普：美伊討論非常好 荷莫茲不開就出重拳

金山無人機、監視器助警辦案 72%選民支持

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
GrowSF公布的民調顯示，72%受訪選民支持警方在進行中的調查中使用無人機和即...
GrowSF公布的民調顯示，72%受訪選民支持警方在進行中的調查中使用無人機和即時攝影機，僅25%反對。（取自舊金山警局官網）

舊金山最新民調顯示，絕大多數選民轉而支持警方使用無人機和監控攝像頭協助辦案。兩年前，選民以微弱差距通過擴大警方使用監控攝像頭權限的提案，新的調查結果表明，民眾對此一議題的態度出現明顯轉變。

由億萬富豪支持的政治倡議團體GrowSF公布民調，72%受訪選民支持警方在進行中的調查中使用無人機和即時攝影機，僅25%反對。支持者認為此類科技可協助警方在嫌犯犯案時將其逮捕。

舊金山2019年通過的法規，使得警方難以使用無人機或在市內裝設監控攝像頭，並被視為全美對政府監控最嚴格的規範之一。2024年，選民以54%對46%的些微差距通過E提案，改變了相關限制。

舊金山民主黨和美國公民自由聯盟當時反對該提案，認為它將大幅擴張警方監控，並危及公民權利。

提案通過後，舊金山警局在地方億萬富豪拉森（Chris Larsen）的支持下購置無人機，並稱其為「改變遊戲規則」的工具。警局也經常在社群媒體發布影片，展示警方如何利用無人機逮捕涉嫌砸車竊盜的嫌犯。

GrowSF於2020年由科技業人士巴西歐（Steven Bacio）和阿加瓦爾（Sachin Agarwal）創立。這個政治倡議團體過去曾獲創投家莫里茲（Michael Moritz）、Ripple共同創辦人拉森及Y Combinator執行長陳嘉興（Garry Tan）等人資助。

這項民調由FM3 Research於7月8日至19日間進行，訪問662名舊金山市的可能投票者，誤差範圍為正負4.9個百分點。結果顯示，選民對監控科技的接受度自E提案通過以來明顯提高。

其中，68%受訪者支持使用無人機監控毒品使用嚴重地區；64%支持在田德隆區和教會區的露天毒品市場「任何時間」使用攝影機監控。

巴西歐在新聞稿中表示，民調傳達出「明確」訊息：居民希望市府領導人繼續讓警察局現代化，並部署一切有效工具，以保障居民及其家庭安全。

民調也顯示，選民對市長羅偉執政下的城市發展方向的看法分歧。逾40%受訪者認為，過去一年街頭垃圾、無家可歸及公開吸毒情況已有改善；但略過半數認為，無家可歸和公開吸毒問題持平或惡化。

在其他議題上，81%的受訪者認為住房與租金是極其重要或非常嚴重的問題，80%對生活成本抱持相同看法。僅10%的選民認為城市開發過度是問題。

精華 FAQ

  • 最新民調顯示，72%受訪選民支持警方在進行中的調查中使用無人機和即時攝影機，僅25%反對，代表民眾對這類監控科技的接受度較過去明顯提高。

  • 民調由GrowSF公布，並委託FM3 Research在7月8日至19日進行，訪問662名舊金山市可能投票者，誤差範圍為正負4.9個百分點。

  • 調查顯示，81%受訪者認為住房與租金極其重要或非常嚴重，80%對生活成本抱同樣看法；相較之下，僅10%認為城市開發過度是問題。

舊金山 民調 無人機

上一則

華人38周產婦從大火逃生 灣區公寓大火歷時12小時 150人失去居所

下一則

又一家超市熄燈 舊金山大學旁Lucky門市9/11停業

延伸閱讀

海傍公路通車爭議 舊金山選民11月再度投票

海傍公路通車爭議 舊金山選民11月再度投票
民調：自家附近建AI資料中心 7成加州居民反對

民調：自家附近建AI資料中心 7成加州居民反對
舊金山女開車時遭槍擊 警科技追緝迅速逮匪

舊金山女開車時遭槍擊 警科技追緝迅速逮匪
舊金山市長羅偉「重整市政廳」 3改革提案登選票

舊金山市長羅偉「重整市政廳」 3改革提案登選票
加州檢警、商界齊反AB2108 憂削弱36號提案

加州檢警、商界齊反AB2108 憂削弱36號提案

熱門新聞

一名16歲的救生員在聖塔克魯茲海灘巨浪中，奮勇救出一名男童。(路透)

16歲救生員聖塔克魯茲海灘救起男童暴紅 川普邀訪白宮

2026-07-29 02:19
夫妻倆聯手創業，林培霖（左）分享WUSHILAND的代表–四季春珍波椰，陳安婷（右）則最鍾情波霸奶茶。（記者王湘涵/攝影）

東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區

2026-08-02 02:19
「浮華世界」28日刊出加州州長紐森20年前緋聞對象里皮，以其角度講述她與紐森關係的文章。（美聯社）

前秘書憶述婚外情 多次幽會 駁紐森說法「一次短暫的經歷」

2026-07-29 02:30
佛利蒙警方正在調查一起嚴重的住宅失竊案，受害者家中價值高達232萬美元的現金及貴重物品已被偷一空。（路透）

佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息

2026-08-04 13:36
由於在公共釣魚碼頭捕螃蟹不需要加州釣魚執照，因此魚雷碼頭上滿滿的人潮。（記者王湘涵/攝影）

不需釣魚執照 金門大橋下捕蟹 親子歡樂收網

2026-07-28 02:19
值得注意的是，各州在年齡門檻、收入限制、申請程序及減免幅度方面差異甚大。有意申請者可向所在地縣政府、稅務單位或估值官辦公室（Assessor's Office）查詢最新規定。圖為洛杉磯縣估值官辦公室官網。（取自洛杉磯縣估值官辦公室官網）

長者房產稅減免 每年可省數千元 未主動申請恐失效

2026-08-03 02:18

超人氣

更多 >
美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry

美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry
美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年

美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年
華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益
入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少
獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡