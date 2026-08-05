Target推Parasol尿布限時特價每箱5元 家長瘋搶

Target超低價嬰兒紙尿褲引發搶購。（記者龔玥╱攝影）

美國連鎖零售商Target 近日推出Parasol嬰兒尿布限時優惠，部分規格售價降至每箱5美元，較原價29.99美元大幅折扣，引發不少家長搶購。雖然活動將持續至8月8日，但目前線上商品已全數售罄，不少實體門市的庫存也快速消失。

記者4日實地走訪南灣多家Target門市，發現促銷商品幾乎都已售空。部分門市貨架上僅剩少量其他尺寸尿布，符合優惠條件的箱裝尿布已不見蹤影。由於折扣幅度實在驚人，不少消費者起初懷疑是Target官網標價系統出現錯誤，但到實體門市查詢後，發現店內售價同樣為每箱5美元，確認優惠屬實，消息迅速在社群媒體 傳開，引發家長搶購熱潮，甚至有人將搶購到的尿布轉售，並在社群平台加價販售。

根據目前促銷資訊，適用5美元優惠的商品包括新生兒（NB）及2號尿布的80至88片裝，以及3號以上尿布的小箱裝（40至66片裝）。由於各門市庫存不同，是否仍有存貨須依各店實際情況而定。

Parasol是近年受到不少家長關注的嬰兒尿布品牌，由台裔創辦人創立，主打敏感肌適用。不少家長分享，Parasol尿布吸收速度快、透氣性佳，能有效保持乾爽，也因此常被作為夜間尿布使用，降低紅屁屁及尿布疹發生的機率。

此次促銷因折扣幅度高達八成以上，在社群平台迅速引發討論，不少家長互相分享有貨門市資訊，希望趕在活動結束前搶到優惠。不過，由於線上庫存已售罄，且實體門市存貨持續減少，消費者若有購買需求，仍須以各門市現場庫存為準。