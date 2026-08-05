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超市自有品牌 擺脫「窮人才買」標籤 低價吸引高收入群

記者子為／綜合報導
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主打低價的連鎖超市Aldi正在快速擴張，該公司目前在全美約有2700家門市，計畫...
主打低價的連鎖超市Aldi正在快速擴張，該公司目前在全美約有2700家門市，計畫今年再開設180家。（記者子為／攝影）

從手頭吃緊的家庭到收入較高的消費者，愈來愈多美國人開始減少購買價格較高的知名品牌，轉向超市自有品牌。多年通膨、食品與能源價格上漲，加上對工作前景的不安，正讓「精打細算」變成跨越收入階層的消費習慣；過去常被視為品質較差的超市自有品牌，也逐漸擺脫「窮人才買」的標籤。

路透報導，市場研究公司NielsenIQ數據顯示，今年1月至5月，平價零售商銷售額較去年同期增長11.6%，傳統零售商僅增長2.3%。這股追求低價的消費趨勢，不僅出現在經濟拮据家庭，也逐漸擴及收入較高、但希望減少日常開支的消費者。

61歲的房屋裝修工Bill Peterson，過去習慣到Whole Foods或Kroger購買蔬果和牛奶，如今成了平價連鎖超市Aldi的忠實顧客。雖然目前仍有穩定工作，他依然覺得整體經濟環境十分脆弱。他說︰「工作沒有保障，所有東西都貴得離譜。」

這種轉變促使零售商重新看待自有品牌。過去，自有品牌主要被當作吸引省錢族、對抗價格競爭的工具；如今，沃爾瑪Target、Kroger及Albertsons等業者都在增加自有品牌商品，希望將其發展為新的增長來源。

沃爾瑪2024年推出自有食品品牌bettergoods，首批約有300款商品，是該公司20年來規模最大的自有食品品牌上市計畫。商品包括冷凍食品、乳製品、零食、飲料、義大利麵及湯品等，多數售價低於5美元。

沃爾瑪美國業務行政總裁David Guggina今年5月在財報電話會中表示，bettergoods已幫助公司吸引新顧客，尤其是收入較高的消費者。

主打低價的德國連鎖超市Aldi也正在快速擴張。該公司目前在全美約有2700家門市，計畫今年再開設180家，並於2027至2028年間再增設400家。路透指出，這項擴張反映Aldi押注消費者對低價商品的需求將持續。

這股改變也出現在經濟條件較寬裕的家庭。路透採訪的企業主Amy Fox，平時不必為日常開支發愁，但家中有三名兒子正在讀大學，持續增加的食品雜貨帳單，仍讓她感到每一筆看似不大的支出都在累積。她現在改到美國中西部連鎖超市Meijer，購買價格遠低於Whole Foods的牛肉和雞肉。

NielsenIQ研究人員發現，平價及高端零售商的增長速度都高於中價位商店，顯示消費者並非全面停止花錢，而是更有選擇地分配支出：在少數自己重視的商品上仍願意花更多，其他部分則盡量節省。低、中及高收入家庭都出現相同趨勢。

Kroger高層也曾在財報電話會中表示，自有品牌銷售增長速度已超過全國性知名品牌。Target的自有及獨家品牌目前約占商品銷售額三成，並持續增加旗下Good & Gather及Favorite Day等品牌的食品與飲料。

精華 FAQ

  • 主要因多年通膨、食品與能源價格上漲，加上對工作前景的不安，讓消費者更重視節省開支。即使收入較高的人，也開始把自有品牌視為降低日常支出的選項。

  • 沃爾瑪、Target、Kroger與Albertsons等業者都在增加自有品牌商品，將其視為新的成長來源。沃爾瑪還推出bettergoods，主打低價多品項，成功吸引更多新顧客。

  • NielsenIQ指出，平價與高端零售商成長都快於中價位商店，顯示消費者不是全面少花錢，而是更有選擇地支出。低、中、高收入家庭都傾向在重視品項上多花，其餘盡量節省。

零售商 Target 沃爾瑪

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