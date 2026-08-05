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大蘇爾比克斯比大橋 本周起禁止停車1年

編譯組／綜合報導
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大蘇爾標誌性的Bixby Bridge本周將豎起「禁止停車」標誌，為期一年。(G...
大蘇爾標誌性的Bixby Bridge本周將豎起「禁止停車」標誌，為期一年。(Google Maps)

聖荷西信使報」（Mercury News）報導，為迎接8月10日至16日舉行的經典車周，知名景點大蘇爾的比克斯比大橋（Bixby Bridge）將於本周豎起「禁止停車」（No parking）標誌，該禁令將持續12個月。

蒙特瑞縣議會於5月投票決定，在這座著名大橋的兩端實施停車禁令，理由是交通擁堵和行人安全問題。

停車禁令將在標誌全部豎立完畢後立即生效並執行。該禁令將持續12個月，在此期間，相關部門將研究長期停車解決方案。

傳統上，汽車周期間車輛通行量達到高峰，而且近年來該地區的交通流量總體呈爆炸式增長，尤其是在1月14日1號公路重新開放之後。據蒙特瑞縣報告，大橋南側的Ragged Point的交通流量同比增長了900%。

加州交通廳（Cal Trans）也報告，今年餐廳和零售店的客流量增長了約40%，高峰周末的交通流量幾乎是2025年水平的兩倍。

許多遊客會在建於1932年的71呎長的Bixby Bridge上停留拍照，造成該地區交通擁堵，並引發公共安全問題。

社交媒體的興起以及大橋在HBO劇集「大小謊言」（Big Little Lies）中的出現也被認為是其人氣飆升的原因之一。 2019年，Bixby Bridge被旅遊網站Travelpulse.com評為「2019年最適合拍照打卡的旅行目的地」第一名。

「車輛停在霧線以外，行人橫穿馬路，車輛停在路中央，」縣議員丹尼爾斯（Kate Daniels）在描述5月份的情況時說道。

丹尼爾斯是大蘇爾的代表，也是這項停車禁令的發起人。她表示，停車限制將為遊客重新體驗該地區提供契機。

丹尼爾斯說︰「我在這裡生活了一輩子……那時，駕車行駛在兩座懸崖之間，沿著一座標誌性的大橋，透過標誌性的橋欄杆，可以飽覽一覽無餘的海景，」

「除了提升公共安全，我們還可以利用未來12個月的時間，真正向遊客展示遊覽Bixby Bridge的體驗……這是一次穿越這座標誌性橋梁的旅程，而不是把橋當作目的地。」

大索爾標誌性的Bixby Bridge本周將豎起「禁止停車」標誌，為期一年。（本...
大索爾標誌性的Bixby Bridge本周將豎起「禁止停車」標誌，為期一年。（本報檔案照）

精華 FAQ

  • 蒙特瑞縣認為大橋兩端長期停車已造成嚴重交通擁堵，也讓行人頻繁穿越道路、車輛停在路中央，增加公共安全風險，因此決定先實施12個月禁令。

  • 禁令會在相關的「禁止停車」標誌全部豎立完成後立即生效，並持續12個月；在此期間，縣府與相關部門將評估並研究長期停車解決方案。

  • 除了經典車周帶來人潮外，社交媒體熱度與《大小謊言》取景也推升知名度，許多遊客會停車拍照，導致大橋周邊交通壅塞與安全問題日益嚴重。

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