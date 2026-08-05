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舊金山重建警力 新增12名資深警員 近十年最大橫向招募成果

記者李怡／舊金山報導
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舊金山新增12名資深警員，是十年來最大橫向招募成果。（記者李怡／攝影）
舊金山新增12名資深警員，是十年來最大橫向招募成果。（記者李怡／攝影）

舊金山警察局（SFPD）4日舉行宣誓典禮，迎接12名來自灣區加州各地警察機關的資深警員加入，創下警局近十年來規模最大的橫向招募成果，也象徵舊金山推動的「重建警力」計畫再向前邁進一步。

此次加入的12名警員皆已具備加州POST警察資格，過去曾服務於灣區及加州其他執法機關，不需從零開始接受完整警校訓練，而是在SFPD完成內部課程後，直接投入實地訓練，可望更快補充第一線警力。

警察局長劉力一（Derrick Lew）主持第294期招募班宣誓儀式時表示，這批警員不僅擁有豐富執法經驗，更將為舊金山帶來新的專業能量。

根據警局資料，12名新進警員中有4人具有美軍服役背景，多人曾在原服務單位擔任特殊勤務或專業單位，具備調查、巡邏及專案執法等經驗，可望縮短新人成長期，快速投入治安維護工作。

近年來，舊金山約有500位警力職缺，也一直是警局面臨的重要挑戰。為加速補足人力缺口，羅偉上任後推出「重建警力」計畫，除了持續招募新進警員，也積極橫向吸引招募，已具執法經驗的現職警員轉任SFPD。市府今年7月起更提供符合資格的橫向招募警員最高2萬5000美元簽約獎金，加上全美名列前茅的薪資與福利，以及多元升遷和專業單位發展機會，希望提升競爭力，吸引更多優秀人才加入。

警局表示，今年以來招募成效持續改善。截至目前，2026年已收到超過5488件警員申請，已超越2025年全年申請總數。上月在甲骨文球場舉辦的一日招募測驗活動中，更有158人符合背景調查資格，是歷次同類活動平均人數的3倍。此外透過簡化測驗及背景調查流程，整體招募時間已縮短超過五成，有助加快補實警力。

今年4月，SFPD也完成自2017年以來規模最大的警校畢業典禮，共有41名新警員結業，顯示無論是基層培訓或橫向招募，警局都正同步擴充人力來源。

精華 FAQ

  • 此次共有12名來自灣區及加州各地的資深警員加入，創下舊金山警局近10年來最大規模的橫向招募成果，顯示補強警力的速度正在加快。

  • 因為他們都已具備加州POST警察資格，不必從零接受完整警校訓練，只需在SFPD完成內部課程後，就能直接進入實地訓練，縮短上線時間。

  • 市府推出重建警力計畫，提供符合資格者最高2萬5000美元簽約獎金，並以優渥薪資福利、升遷機會和簡化流程吸引人才，讓申請與錄取效率明顯提升。

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