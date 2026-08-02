舊金山渡輪大樓農夫市場 再度湧現採買人潮

暑假帶旺渡輪大廈市集，人潮回流帶動在地消費。（記者李怡／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山渡輪大樓農夫市場在暑假與好天氣下再度湧現人潮。

舊金山渡輪大樓農夫市場在暑假與好天氣下再度湧現人潮。 重點二： 市集每周六聚集北加州農場與食品業者，吸引居民與觀光客採買。

市集每周六聚集北加州農場與食品業者，吸引居民與觀光客採買。 重點三：農夫市場不僅帶動海濱商圈，也成為認識北加州飲食文化的窗口。

暑假旅遊旺季加上周末好天氣，舊金山 渡輪大樓（Ferry Building）廣場上的農夫市場1日再度湧現採買人潮。數十家來自北加州 各地的農場、烘焙坊及食品業者每逢周六上午齊聚市集，不僅吸引許多灣區 居民採購當季農產品，也成為觀光客體驗舊金山飲食文化的重要景點，為海濱商圈注入活力。

每周六上午8時至下午2時進行的農夫市集，是全美最具代表性的農夫市集之一，市集上聚集數十家小農及在地食品品牌，販售當季蔬果、乳製品、鮮花、手工麵包及特色熟食，不少米其林餐廳主廚也會一早前來採購最新鮮的食材，因此這裡有「灣區廚房的菜籃子」之稱。

暑假帶旺渡輪大廈市集，人潮回流帶動在地消費。（記者李怡／攝影）

暑假帶旺渡輪大廈市集，人潮回流帶動在地消費。（記者李怡／攝影）

今年暑假，人潮明顯回升。除了當地居民固定採買外，也有不少外州及海外遊客專程前來，在市集品嘗咖啡、新鮮水果、現做三明治與各式特色小吃，再走進渡輪大樓內的特色商店，形成熱鬧的周末消費景象。

不少攤商表示，暑假向來是全年生意最好的季節之一。假日遊客增加，加上市民愈來愈重視健康飲食與支持在地農業，讓有機蔬果、手工食品及小農品牌持續受到歡迎。不少消費者認為，直接向農夫購買，不僅食材更新鮮，也能了解食物來源，建立與土地、生產者之間更直接的連結。

暑假帶旺渡輪大廈市集，人潮回流帶動在地消費。（記者李怡／攝影）

暑假帶旺渡輪大廈市集，人潮回流帶動在地消費。（記者李怡／攝影）

今年舊金山市中心逐步復甦，渡輪大廈周邊也因觀光、辦公人潮回流而恢復活力。市集除了是採買場所，更成為居民與遊客放慢步調、享受周末生活的重要公共空間。許多家庭帶著孩子席地野餐，街頭藝人演奏音樂，旅客則一邊欣賞海灣景色、一邊感受舊金山特有的慢活氛圍。

對不少遊客而言，這裡已不只是農夫市集，更是一扇認識北加州飲食文化的窗口。從農場直送的新鮮食材，到手工製作的特色食品，每一筆消費都支持在地農民與小型食品業者，也讓這座擁有百年歷史的渡輪大廈，在城市復甦過程中持續展現獨特魅力。