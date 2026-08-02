舊金山日本城街頭文化節登場 估吸引數萬人

舊金山日本城文化節登場，數萬人湧入感受夏日和風。（記者李怡／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山日本城第52屆街頭文化節熱鬧登場。

舊金山日本城第52屆街頭文化節熱鬧登場。 重點二： 日本城作為歷史街區承載日裔移民記憶。

日本城作為歷史街區承載日裔移民記憶。 重點三：文化節盼凝聚社區並活化日本城商業。

在舊金山日本 城舉辦的第52屆街頭文化節1日於和平廣場及周邊街區熱鬧登場，結合日式美食、傳統藝術、太鼓、舞蹈、音樂演出及社區攤位，估計吸引數萬名民眾參與。這項活動連續兩天，今（2）日仍在原地舉辦至下午6時。

對許多居民而言，這不僅是一場夏日嘉年華，更是日本城在城市快速變遷中延續文化、凝聚社區的重要象徵。

舊金山日本城是全美現存僅有的三座歷史日本城之一，承載著日裔 美國人的移民歷史與二戰後重建記憶。創辦於1974年的街頭文化節，今年邁入第52屆，除了展示日本傳統文化，也希望讓不同族裔居民透過節慶走進日本城，促進亞太裔社區交流。

舊金山日本城文化節登場，數萬人湧入感受夏日和風。（記者李怡／攝影）

活動免費開放民眾參與。現場設有數百個美食、手工藝與社區攤位，安排太鼓、舞蹈、音樂等舞台演出，並邀集多個亞太裔社區組織參與，希望透過兩天活動，展現亞裔、美洲原住民及太平洋島民（AAPI）社群的多元樣貌。

走進日本城，街道兩旁飄散著章魚燒、日式炒麵、烤雞肉串及抹茶甜點的香氣，不少攤位前排起長龍。舞台上震撼的太鼓表演吸引觀眾駐足，許多家庭席地而坐欣賞演出，孩童則穿梭於遊戲與手作攤位之間。也有不少民眾穿著浴衣、和服參與活動，為街區增添濃厚的夏日祭典氛圍，吸引不少遊客拍照留念。

近年日本城和舊金山許多商業街區一樣，面臨租金上漲、商家經營壓力及人口結構改變等挑戰。不少在地商家認為，街頭節除了帶來觀光人潮，更重要的是吸引居民重新走進社區，支持在地小商家，讓日本城持續保持活力。許多店家也配合文化節推出限定商品、優惠活動及特色餐點，希望把節慶人潮轉化為長期支持地方商業的力量。

不少攤位由非營利組織、學校及文化團體共同設置，除了介紹日本傳統工藝、書法、摺紙與茶道，也分享社區服務、青年培育及文化保存計畫。對許多年輕一代日裔美國人而言，文化節不只是表演與市集，更是一個重新認識家族歷史、傳承文化記憶的重要平台。

日本城也早已不只是日裔社區的活動，華裔、韓裔、菲律賓裔及其他亞太裔社群都積極參與，逐漸成為灣區最具代表性的AAPI文化節之一。不同族群透過音樂、美食與藝術交流，展現舊金山多元文化共融的特色，也讓這座擁有百年歷史的日本城，在城市不斷變遷之中，持續以文化凝聚人心，成為灣區夏季最具代表性的社區盛會之一。

舊金山日本城文化節登場，數萬人湧入感受夏日和風。（記者李怡／攝影）