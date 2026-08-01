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舊金山50年「Semicon West」科技大會 明年起移師鳳凰城

編譯林思牧／綜合報導
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Semicon West今年在舊金山的馬士孔尼展覽中心舉行後，明年起將長期落腳鳳...
Semicon West今年在舊金山的馬士孔尼展覽中心舉行後，明年起將長期落腳鳳凰城。(谷歌地圖)

一項在舊金山灣區舉辦了50年的老牌科技大會，即將改往亞利桑納州鳳凰城。

舊金山紀事報報導，科技業歷史最悠久的大會之一，即將離開舊金山遷往鳳凰城，對於舊金山這座一直以大會和遊客的回歸作為市中心復甦標誌的城市而言，這無疑是一次沉重的打擊。

全球半導體產業盛會「西部半導體展」（Semicon West）的主辦單位30日宣布，該展會將從2027年起長期落腳鳳凰城。該展會將於今年10月13日至15日在金山的馬士孔尼展覽中心舉行最後一屆原定的舊金山站，之後將於明年春季移師鳳凰城會議中心。此外，該展會還計畫於2028年和2029年在鳳凰城舉行。

這項決定推翻了先前在舊金山和鳳凰城輪流舉辦該大會的計畫，也終結了Semicon West與舊金山灣區長達50多年的合作關係。這次會議的撤離正值舊金山努力重建受疫情、遠距辦公以及市中心商業區長期衰落重創的會展和旅遊業之際。

舊金山市政府官員指出，犯罪率下降、上班族重返辦公室、人工智慧公司蓬勃發展以及會議日程更加豐富，都顯示舊金山正在重振旗鼓。然而，失去這場重要的科技盛會也表明，舊金山仍面臨來自其他地區的激烈競爭，這些地區的相關產業正在迅速擴張。

總部位於密爾比達的Semicon West主辦單位Semi表示，鳳凰城蓬勃發展的半導體產業以及2025年該會議在亞利桑納州的首屆成功舉辦，是促成此次搬遷的重要因素。

儘管如此，這項宣布對舊金山的經濟一定有相當的影響。在馬士孔尼會議中心舉辦的大型會議能夠帶動飯店入住率，為餐廳帶來客流，並支持數千個飯店服務業就業機會。根據舊金山旅遊局預測，2026年馬士孔尼會議中心舉辦的38場活動將為舊金山帶來約67.4萬個飯店客房夜數。

舊金山近期成功引進或保留了幾個大型會議，包括Visa的年度支付大會，該大會計畫在馬士孔尼中心舉辦至2030年。與人工智慧產業相關的活動，也幫助彌補了2020年後消失的一些企業和專業大會。

精華 FAQ

  • 主辦單位宣布，Semicon West將自2027年起長期落腳鳳凰城，並計畫在2028年與2029年持續於當地舉行，顯示展會重心正式轉向亞利桑納州。

  • 展會今年10月13日至15日將在舊金山馬士孔尼展覽中心辦最後一屆原定場次，之後明年春季先移師鳳凰城會議中心，再進入長期落腳安排。

  • Semicon West在舊金山灣區已舉辦50多年，長期帶動飯店、餐飲與就業；如今撤離不僅削弱會展經濟，也反映舊金山仍面臨其他地區的強勁競爭。

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