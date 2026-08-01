告別發跡地 The North Face柏克萊最後門市關閉

The North Face關閉在加州柏克萊最後一家門市。（thenorthface官網截圖）

舊金山 紀事報報導，知名戶外品牌The North Face（北面）近日正式關閉位於加州柏克萊 的最後一家實體門市。這不僅意味著該品牌結束了在柏克萊的零售業務，也宣告其與這座曾作為總部及數十年生產基地城市之間的歷史連結畫下句點。

這家位於1238 Fifth St.的Outlet在營運51年後，已於7月12日歇業。被遮蓋的品牌標誌、塗黑的大門以及低調的離場，標誌著這段始於品牌仍是小規模登山用品店時期的在地情緣正式落幕。

對此，The North Face未回應媒體的採訪請求。

在此之前，The North Face已於2024年關閉了位於舊金山的唯一門市。隨著柏克萊門市的熄燈，這家全球知名戶外品牌在其創立地（舊金山）以及建立早期總部與工廠的城市（柏克萊），均已無任何實體零售據點。

回顧品牌歷史，湯普金斯（Doug Tompkins and Susie Tompkins）夫婦於1966年在舊金山開立了一家零售小店，開啟了品牌篇章。1968年，肯尼斯．「哈普」．克洛普（Kenneth "Hap" Klopp）收購了該公司並將其遷至柏克萊，隨後開始自主設計並製造登山與露營裝備。

該公司當時在Fifth St.設立了總部與製造廠，並於1975年在同址開設了這家工廠直營折扣店，隨後又在Gilman Street營運規模更大的生產基地。

柏克萊工廠於1993年停產，兩年後公司將總部搬遷至加州的聖利安曲。2000年，威富集團（VF Corporation）收購了The North Face，隨後為了整合旗下數個戶外品牌，將品牌總部進一步遷往科羅拉多州的丹佛。

即便工廠與高層相繼搬離，這家位於柏克萊的折扣店依然留存了下來。在營運初期，該店經常直接從紙箱中販售價格優惠的「次級品」──即顏色較為特殊或帶有微小瑕疵的商品，成為許多當地顧客與戶外愛好者的回憶。

雖然關閉了這兩座具備歷史意義城市的門市，The North Face目前在舊金山灣區的其他地點仍設有據點，其服飾與裝備亦持續於全球各地銷售。